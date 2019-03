Harrie Lavreysen had al vanaf het begin van de dag het gevoel dat hij zondag het goud op de sprint zou gaan pakken bij de WK baanwielrennen. De Brabander besliste in de finale in het Poolse Pruszków het Nederlandse onderonsje met Jeffrey Hoogland in zijn voordeel.

"Ik ben helemaal kapot. Dit is zo vet. Ik heb hier geen woorden voor", jubelde Lavreysen direct na zijn winnende race bij de NOS. "Het is superrot om tegen Jeffrey te rijden in de finale. Ik gun het hem ook, maar deze is voor mij."

De 21-jarige Nederlander rekende zondagmiddag in de halve finale in twee heats af met de Australische Matthew Glaetzer. In de eindstrijd versloeg hij zijn kamergenoot Hoogland eveneens over twee duels.

"Ik voelde me vandaag zó goed, al vanaf het begin", zei hij. "Ik heb in één rit een fout gemaakt, maar daarna was ik zó sterk. Ik wist gewoon wat ik moest doen."

Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland zij aan zij in de WK-finale. (Foto: ANP)

Lavreysen in laatste heat net op tijd bij de les

In de laatste heat liet Lavreysen zich nog bijna verrassen door Hoogland, maar hij was net op tijd bij de les en passeerde zijn landgenoot nog voor de streep.

"Ik heb me in de laatste rit in hem vergist, want ik wist dat hij in die bocht nog zou komen", blikte hij terug. "Hij gaat altijd een bocht eerder dan normaal. Ik ken hem natuurlijk supergoed, maar ik dacht: ik laat hem gaan, ik ga dat gat dichten en ik ga eromheen."

De renner uit Luyksgestel is de eerste Nederlandse wereldkampioen op de sprint sinds Theo Bos in 2007. "Bel Theo Bos maar even op dat hij een opvolger heeft", grapte hij.

Het podium van de sprint met Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland. (Foto: ANP)

'Dit is enorm zuur'

De 25-jarige Hoogland baalde logischerwijs stevig van zijn nederlaag in de finale. "Verliezen doet pijn. Dit is enorm zuur, maar op de sprint gaat het om wie de minste fouten maakt", concludeerde hij.

De Nijverdaller vond dat hij het verlies te wijten had aan een fout in de eerste heat. "Ik zag hem versnellen, maar ik schatte de afstand verkeerd in", analyseerde hij. "Daardoor zat Harrie al met één arm in de regenboogtrui."

"Desalniettemin denk ik dat ik er alles aan gedaan heb. In de laatste sprint heb ik een flinke inspanning gedaan, maar werd ik op waarde geklopt. Jammer, ik wilde graag laten zien wie de baas was. Dat is dus toch Harrie op dit moment", besloot Hoogland.