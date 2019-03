Bob Jungels heeft zondag de 71e editie van Kuurne-Brussel-Kuurne op zijn naam geschreven. De Luxemburger kwam na ruim 200 kilometer solo over de meet in de Belgische semi-klassieker.

De 26-jarige Jungels reed zo'n 16 kilometer voor de finish weg uit de kopgroep en bleef met succes weg van zijn achtervolgers. Niki Terpstra eindigde als derde, achter de Engelsman Owain Doull van Team Sky.

Vorig jaar ging de zege in Kuurne-Brussel-Kuurne nog naar Dylan Groenewegen. De 25-jarige sprinter van Team Jumbo-Visma moest zich dit keer tevredenstellen met de vierde plek. De top vijf werd gecompleteerd door de Belg Yves Lampaert.

Voor Jungels is het zijn tweede overwinning van het jaar. De renner van Deceuninck–Quick-Step schreef in februari al de vierde etappe in de Ronde van Colombia op zijn naam.

Kuurne-Brussel-Kuurne wordt traditiegetrouw een dag na de Omloop Het Nieuwsblad verreden. Die eendagskoers werd zaterdag gewonnen door de Tsjech Zdenek Stybar, ploeggenoot van Jungels bij Quick-Step.

Kopgroep blijft lang uit in beginfase

De 71e editie van Kuurne-Brussel-Kuurne voerde de renners over in totaal dertien hellingen, terwijl de laatste 50 kilometer volledig vlak was. Het tempo lag hoog in de beginfase, waardoor een kopgroep lange tijd uitbleef.

Na zo'n 60 kilometer was er alsnog een geslaagde vlucht, gevormd door de Nederlander Pim Ligthart, Magnus Cort, Jimmy Turgis, Ludwig De Winter, Alex Kirsch, Lawrence Naesen en Benoît Jarrier. Het zevental sloeg een gat van zo'n drie minuten, maar de vlucht hield niet heel lang stand.

Het peloton viel 80 kilometer voor de finish op de Oude Kwaremont uiteen, waarna zich twintig renners bij de zeven koplopers voegden. Favoriet Groenewegen zat daar niet bij, terwijl onder anderen Danny van Poppel, Sebastian Langeveld en Jungels wel de oversteek wisten te maken.

Winnaar Jungels tussen Doull (links) en Terpstra (rechts) in. (Foto: ANP)

Jungels slaat gat met medevluchters

Het was Jungels die het tempo vervolgens opschroefde en daarmee verantwoordelijk was voor een breuk in de kopgroep. De Luxemburger kreeg slechts vier renners met zich mee, onder wie Langeveld.

De voorsprong van de vluchters op het door BORA-hansgrohe en Mitchelton-Scott aangevoerde peloton bedroeg zo'n 25 kilometer van de meet niet meer dan een halve minuut. Met nog 16 kilometer te gaan, gooide Jungels er opnieuw een versnelling uit en dit keer kon niemand met hem mee.

Zijn maximale voorsprong was ruim een halve minuut en liep in de laatste kilometer terug tot vijftien seconden. De sterke Jungels wist het naderende peloton desondanks achter zich te houden en bezorgde Quick-Step zo voor de tweede keer dit weekend succes.