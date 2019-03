Harrie Lavreysen is zondag wereldkampioen op de sprint geworden door in de finale Jeffrey Hoogland te kloppen. Kirsten Wild veroverde brons op de puntenkoers bij de WK baanwielrennen in het Poolse Pruszków.

De 21-jarige Lavreysen won beide sprints van de vier jaar oudere Hoogland. Beide renners wonnen eerder dit WK al de ploegsprint met de Nederlandse equipe. Het brons ging naar de Pool Mateusz Rudyk, die titelverdediger Matthew Glaetzer uit Australië klopte.

Lavreysen vond het "superrot" om uitgerekend tegen zijn kamergenoot de finale te moeten rijden, zei hij tegen de NOS. Maar genade kende hij niet. "Ik voelde me zo sterk vandaag. Ik heb in geen enkele rit een fout gemaakt."

Hoogland vond dat hij in de eerste heat gefaald had. "Ik zag hem versnellen, maar schatte zijn snelheid verkeerd in. Toen had Harrie eigenlijk al één arm in de regenboogtrui", vertelde de Nijverdaller.

"In de tweede heat werd ik op waarde geklopt. Jammer, ik wilde graag laten zien wie de baas was. Dat is dus toch Harrie."

Nederland bovenaan medaillespiegel

De laatste Nederlandse wereldkampioen sprint was Theo Bos, die in 2007 zijn laatste van drie titels veroverde op het koningsnummer.

Voor de Nederlandse ploeg was het de zesde wereldtitel waarmee de ploeg nog succesvoller was dan in het recordjaar 2018 toen in Apeldoorn vijf regenboogtruien werden veroverd. Net als vorig jaar eindigde Nederland bovenaan de medaillespiegel van het WK.

Medaillespiegel WK baanwielrennen 1. Nederland 6x goud, 4x zilver 1x brons

2. Australië 6x goud, 3x zilver, 1x brons

3. Hongkong 2x goud

4. Duitsland 1x goud, 2x zilver, 3x brons

5. Frankrijk 1x goud, 2x zilver, 2x brons

Wild komt nipt tekort

Wild kwam met 26 punten nipt tekort voor de wereldtitel. De Australische Alexandra Manly won goud met 29 punten, het zilver was voor de Ierse Lydia Boylan (28 punten).

Wild won de laatste sprint, die haar dubbele punten (10) opleverde. Manly had eerder al een ronde voorsprong genomen, wat haar twintig punten opleverde. Ook Boylan wist in de slotfase een ronde voorsprong op het groepje te pakken.

De 36-jarige Wild won eerder op dit WK goud op het omnium en de koppelkoers, samen met Amy Pieters. Bij de scratch moest de Zwolse genoegen nemen met zilver.

Vorig jaar bij de WK in Apeldoorn veroverde Wild nog goud op de puntenkoers, de scratch én het omnium en zilver op de koppelkoers.

Kirsten Wild. (Foto: ANP)

Braspennincx vijfde bij keirin

Shanne Braspennincx eindigde als vijfde in de finale van het keirin. Laurine van Riessen wist zich niet te plaatsen voor de eindstrijd. In de troostfinale reed ze naar de zevende plek.

Het goud was voor Lee Wai Sze uit Hongkong, die vorig jaar in Apeldoorn nog zilver pakte. De tweede plaats was ditmaal voor de Australische Kaarle McCulloch. Het brons ging naar de Russische Daria Sjmeleva.

De titelverdedigster, de Belgische Nicky Degrendele, leek zich ook voor de finale te plaatsen, maar werd na de halve finale gediskwalificeerd. McCulloch mocht haar plek in de eindstrijd overnemen.

Braspennincx moest in de kwartfinale ook nog even vrezen voor diskwalificatie. Ze leek iets omhoog te sturen waarna Lee Hoi Yan uit Hongkong ten val kwam. Het werd de winnaar van WK-zilver in 2015 uiteindelijk niet aangerekend.

Shanne Braspennincx (Foto: ANP)