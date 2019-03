De Oostenrijkse wielrenner Stefan Denifl heeft toegegeven bloeddoping te hebben gebruikt. De 31-jarige coureur zou dit seizoen voor CCC rijden, maar die verbintenis werd eerder al ontbonden.

Denifl, die in 2012 nog een seizoen voor de Nederlandse equipe Vacansoleil-DCM reed, was een van de sporters die deze week werd opgepakt in een omvangrijk onderzoek naar de Duitse sportarts Mark Schmidt. Hij bekende vervolgens direct, meldde de openbaar aanklager zaterdag aan onder meer de lokale omroep ORF .

Ook werden in het kader van het onderzoek vijf skiërs opgepakt die deel zouden nemen aan het WK Noordse Combinatie. Een van hen werd zelfs betrapt terwijl hij een bloedtransfusie onderging.

Denifl is vooralsnog de bekendste sporter die is opgepakt. Hij bekende vrijdag dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan bloeddoping en is inmiddels op vrije voeten. Onbekend is nog in welke periode de coureur de regels overtreden heeft.

Contract bij CCC eerder al ontbonden

De Oostenrijker tekende in oktober een contract bij CCC, de opvolger van BMC. Zijn contract werd echter eind december ontbonden. Volgens CCC zou dat om persoonlijke redenen zijn gebeurd, maar vermoedelijk hadden de Oostenrijkse autoriteiten Denifl toen al op de korrel.

Denifl kende in 2017 zijn beste jaar. Hij won dat jaar in dienst van Aqua Blue Sport de zeventiende etappe in de Ronde van Spanje en was de sterkste in de Ronde van Oostenrijk.

De naam van Schmidt werd in 2008 al in verband gebracht met doping. De Duitser was teamdokter van Gerolsteiner, de ploeg waarvoor de op doping betrapte Bernhard Kohl en Stefan Schumacher destijds reden.

Volgens Kohl was Schmidt de drijvende kracht achter de dopingpraktijken. De Duitse arts mocht zijn werkzaamheden echter voort blijven zetten. Hij werkte ook nog voor onder meer Team Milram.