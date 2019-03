Kirsten Wild en Amy Pieters hebben zaterdag bij de WK baanwielrennen in het Poolse Pruszków het goud op de koppelkoers veroverd. Voor Wild was het al haar derde medaille tijdens dit toernooi.

Wild en Pieters kwamen in de BGZ Arena tot een puntentotaal van 33. Daarmee bleef het Nederlandse duo Australië twee punten voor. Het brons ging met 24 punten naar Denemarken.

Vorig jaar moesten Wild en Pieters bij de WK in Apeldoorn genoegen nemen met het zilver op de koppelkoers. Toen moesten ze Groot-Brittannië voor zich dulden op het onderdeel, dat volgend jaar op het programma staat bij de Olympische Spelen in Tokio.

Wild pakte eerder het goud op het omnium en zilver op de scratch. De Zwolse heeft nu zes wereldtitels op haar erelijst staan en is daarmee recordhoudster namens Nederland.

Voor Nederland betekende het de vijfde wereldtitel tijdens het toernooi in Pruszków. Eerder eisten de teamsprinters, Matthijs Büchli (keirin) en Jan-Willem van Schip (puntenkoers) het goud voor zich op.

Wild en Pieters op het podium. (Foto: ProShots)

Lamberink zesde op 500 meter tijdrit

Op de 500 meter tijdrit moest Kyra Lamberink zich tevredenstellen met de zesde plaats. De 22-jarige Overijsselse kwam tot een tijd van 33,972 seconden. In de kwalificaties was ze een kleine twee tienden sneller.

De Russin Daria Shmeleva was met 33,012 seconden net als twee jaar geleden in Hongkong de snelste. Het zilver ging met naar de Oekraïense Olena Starikova (33,307) en de Australische Kaarle McCulloch (33,419) hield de Duitse titelverdedigster Miriam Welte van het brons af.

Hetty van de Wouw, de andere Nederlandse baanrenster op dit onderdeel, strandde in de kwalificaties.

Kyra Lamberink werd zesde op de 500 meter tijdrit. (Foto: ProShots)

Hoogland en Lavreysen naar halve finales op sprint

Bij de mannen gaan Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen in Pruszkow voor de medailles op de sprint. Beiden drongen in de BGZ Arena door tot de halve finales, die net als de eindstrijd zondag op het programma staan.

Hoogland had niet meer dan twee heats nodig tegen Nicholas Paul uit Trinidad en Tobago. Lavreysen, de nummer twee van de WK van 2017, kende weinig problemen met de Australiër Nathan Hart.

Hoogland moet het in de halve finales opnemen tegen Matthew Glaetzer, de titelverdediger uit Australië en de enige van het podium van vorig jaar die nog in het toernooi is. De Brit Jack Carlin, in Apeldoorn verliezend finalist, verloor in de tweede ronde van de Rus Denis Dmitrijev.

Lavreysen heeft de Pool Mateusz Rudyk als tegenstander in de strijd om een plaats in de finale. Rudyk was afgelopen winter de nummer twee in het wereldbekerklassement achter Glaetzer. Hoogland en Lavreysen waren in die ranking respectievelijk derde en vierde.

Harrie Lavreysen tijdens het onderdeel sprint. (Foto: ProShots)

Van Schip van zesde naar vierde plaats op omnium

Op het omnium slaagde Jan-Willem van Schip er niet in zijn winst op de puntenkoers van vrijdag een succesvol vervolg te geven. De 24-jarige Schalkwijker strandde na vier onderdelen op de vijfde plaats. Vorig jaar werd Van Schip in Apeldoorn tweede op de olympische discipline over vier onderdelen.

De wereldtitel was voor de Nieuw-Zeelander Campbell Stewart, die als nummer twee in het klassement achter de Brit Ethan Hayter aan de afsluitende puntenkoers was begonnen. De Fransman Benjamin Thomas kwam zelfs vanaf de zevende plaats voorbij Hayter, die genoegen moest nemen met het brons.

Van Schip begon de puntenkoers op de vierde plaats in het klassement na een tweede stek achter Thomas op de afvalkoers. Daarvoor was hij zowel op de scratch als in de temporace als zesde geëindigd. In de laatste race was hij onderweg nog ten val gekomen.