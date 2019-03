Zdenek Stybar heeft zaterdag de 74e editie van de Omloop Het Nieuwsblad gewonnen. De Tsjech passeerde na 200 kilometer solo de finish in Ninove.

De 33-jarige Stybar reed in finale weg uit een groep van vijf renners en werd niet meer teruggehaald door de achtervolgers. Het is de eerste keer dat hij de Omloop Het Nieuwsblad wint.

Greg Van Avermaet, die de openingswedstrijd van het Belgische wielerseizoen in 2016 en 2017 op zijn naam schreef, won op zo'n tien seconden de sprint om de tweede plek. Zijn landgenoot Tim Wellens eindigde als derde. Er eindigde geen Nederlander in de top tien.

Voor Stybar is het zijn grootste overwinning in een eendagskoers. In 2015 was hij de sterkste in de Strade Bianche. De renner van Deceuninck-Quick-Step won eerder in zijn carrière ook een etappe in de Tour de France en in de Vuelta a España.

Vluchters bouwen voorsprong van dertien minuten op

Direct na de start gingen vier renners op avontuur. De Belgen Tom Devriendt en Roy Jans, de Luxemburger Tom Wirtgen en de Amerikaan Alex Howes kregen de ruimte van het peloton en bouwden een maximale voorsprong van meer dan dertien minuten op.

Op 85 kilometer van de meet ontstond er een tegenaanval. Tot die groep behoorden onder anderen Mike Teunissen, Taco van der Hoorn, Danny van Poppel, Stybar, Olivier Naesen, Jurgen Roelandts en tweevoudig winnaar Ian Stannard.

Dit gezelschap pakte een kleine voorsprong op het peloton, maar werd op 62 kilometer van de finish weer ingerekend. Even later zat ook het avontuur van de vroege vluchters erop.

De renners van Deceuninck-Quick-Step voeren het peloton aan. (Foto: ProShots)

Peloton breekt in stukken op Molenberg

Op de Molenberg ontplofte de wedstrijd en brak het peloton in stukken. Vooraan bleef een groep van twintig renners, met daarbij vrijwel alle favorieten voor de zege. Niki Terpstra, Philippe Gilbert en Sep Vanmarcke misten de slag.

Van de favorietengroep bleven er op de top van de Berendries zes renners over. Stybar, Van Avermaet, Wellens, Alexey Lutsenko, Daniel Oss en Dylan Teuns sloegen een klein gaatje.

Op de Muur van Geraardsbergen lag het tempo te hoog voor Oss, waardoor ook hij moest afhaken. Na de passage van de Bosberg probeerde Wellens als eerste weg te rijden uit de kopgroep, maar zorgde Stybar voor de beslissende demarrage.

De andere vier renners bleven naar elkaar kijken, waardoor Stybar al snel een voorsprong van zo'n tien seconden had te pakken. Die gaf hij niet meer uit handen.