Chantal Blaak heeft zaterdag de veertiende editie van de Omloop Het Nieuwsblad voor vrouwen op haar naam geschreven. Annemiek van Vleuten eindigde als vierde bij haar rentree na een zware knieblessure.

De 29-jarige Blaak kwam na 122,9 kilometer van Gent naar Ninove solo over de finish. De Italiaanse Marta Bastianelli won op ruim een minuut de sprint om de tweede plek en Jip van den Bos werd derde.

In totaal eindigden vijf Nederlandse vrouwen in de top tien. Jeanne Korevaar legde beslag op de zesde plaats en Floortje Mackaij finishte als tiende.

Voor de 29-jarige Blaak is het de eerste keer dat ze de Omloop Het Nieuwsblad wint. Zowel in 2016 als in 2017 moest ze genoegen nemen met de tweede plaats. Het was de achtste Nederlandse zege in de openingswedstrijd van het Belgische wielerseizoen.

Twee jaar geleden ging Lucinda Brand met de overwinning aan de haal en eerder wonnen Anna van der Breggen (2015), Amy Pieters (2014), Loes Gunnewijk (2012), Suzanne de Goede (2006 en 2009) en Kirsten Wild (2008).

Van Vleuten raakte eind september zwaar geblesseerd bij een val tijdens de wegwedstrijd van de WK in Innsbruck. Aanvankelijk zou ze een half jaar uit de roulatie zijn, maar ze keerde in de Omloop een maand eerder terug dan verwacht.

Het tempo in de voor vrouwen lag bijzonder hoog. (Foto: ProShots)

Vrouwen worden opgehouden door mannen

De vrouwen gingen in de Omloop tien minuten later van start dan de mannen. Het tempo lag bijzonder hoog, waardoor ze na 32 kilometer zelfs even werden opgehouden door de mannen.

Op de Muur van Geraardsbergen koos Blaak de aanval. De renster van Boels-Dolmans kreeg Van der Breggen, Ellen van Dijk, Van Vleuten, Mackaij, Ashleigh Moolman, Katarzyna Niewiadoma en Bastianelli met zich mee.

Blaak voerde het tempo verder op en nam een flinke voorsprong met behulp van haar ploeggenote Van der Breggen, die een gat liet vallen. Op de Bosberg was ze uit het zicht van de concurrentie verdwenen, waarna ze haar voorsprong niet meer weggaf. Bij de mannen ging de zege later op de dag naar de Tsjech Zdenek Stybar.

Het podium van Omloop Het Nieuwsblad. (Foto ANP)