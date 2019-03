Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen zijn bij de WK baanwielrennen nog altijd in de race voor de medailles op het onderdeel sprint. De Nederlanders staan in de kwartfinales. Kyra Lamberink staat in het Poolse Pruszków in de finale van de 500 meter tijdrit.

Hoogland realiseerde op de piste van de BGZ Arena eerst de snelste tijd in de kwalificaties. Voor de 200 meter met vliegende start had de Nijverdaller 9,572 seconden nodig.

Lavreysen maakte bij de start van het onderdeel ook indruk, want hij kwam tot de tweede tijd: 9,584. De snelste vier renners gingen rechtstreeks door naar de achtste finales.

In die achtste finales was Europees kampioen Hoogland te sterk voor de Tsjech Pavel Kelemen. Lavreysen hield Sam Webster uit Nieuw-Zeeland achter zich.

Webster had in de zestiende finales Matthijs Büchli uitgeschakeld, die in de kwalificaties de vijftiende tijd had neergezet: 9,852. De kwartfinales, met dus Hoogland en Lavreysen, staan zaterdagavond op het programma.

Lamberink als vijfde naar finale

De 22-jarige Lamberink klokte in de kwalificaties van de 500 meter tijdrit 33,798, waarmee ze vijfde werd. Een plek bij de beste acht rijdsters was vereist om door te gaan naar de eindstrijd, die zaterdagavond wordt verreden.

Hetty van de Wouw, de andere Nederlandse deelneemster op de 500 meter tijdrit, redde het niet. Ze noteerde 34,158 en werd daarmee zeventiende.

Jan-Willem van Schip begon op het omnium met de zesde plaats op het onderdeel scratch. De winst ging naar de Spanjaard Albert Torres, die na 10 kilometer in de sprint de Australiër Samuel Welsford en de Nieuw-Zeelander Campbell Stewart versloeg.

Vorig jaar in Apeldoorn was Van Schip op het omnium goed voor zilver. In de middag volgt nog de temporace. Het omnium wordt zaterdagavond afgesloten met de afvalkoers en de puntenkoers.

Nederland staat op vier keer goud

Nederland staat bij de WK baanwielrennen in Polen al op vier wereldtitels. Büchli (keirin), Van Schip (puntenkoers), Kirsten Wild (omnium) en de teamsprinters pakten goud.

De WK baanwielrennen in Pruszków duurt nog tot en met zondag.