Baanwielrenster Kirsten Wild hecht veel waarde aan haar tweede wereldtitel op het onderdeel omnium bij de WK in het Poolse Pruszków. De Zwolse was door het hoge niveau niet overtuigd van zichzelf.

Wild stelde haar titelprolongatie veilig op de puntenkoers, de laatste van vier onderdelen. Ze kwam uit op een totaal van 117 punten, waarmee ze de jonge Italiaanse Letizia Paternoster (zilver) en de Amerikaanse Jennifer Valenta (brons) voorbleef.

"Dit is fantastisch. Ik was heel erg zenuwachtig en had er eerlijk gezegd een beetje een hard hoofd in. Het was heel close en daardoor voelt het extra cool", aldus een opgeluchte Wild voor de camera van de NOS.

"Op de scratch kwamen ze heel hard over me heen en toen ging ik een beetje twijfelen: ben ik nog goed genoeg of deed ik iets verkeerd? We keken de beelden terug en ik reed gewoon een beetje te lang op kop."

De 36-jarige Wild begon het omnium met de vierde plaats op de scratch, waarna ze in de temporace als zesde over de finish kwam en op de afvalkoers tweede werd. Bij aanvang van de puntenkoers had ze twee punten achterstand op Paternoster.

Kirsten Wild na het prolongeren van haar wereldtitel op het omnium. (Foto: ANP)

'Het veld wordt sterker richting de Spelen'

Hoewel ze als titelverdedigster aan de start stond in Polen, was het zelfvertrouwen niet optimaal bij Wild.

"Ik heb wel een twijfeldagje gehad, maar mensen hebben me moed ingepraat. Dat was wel heel prettig. Op de puntenkoers had ik op een gegeven moment wat ruimte doordat Paternoster brak. Dat ze niet meer meedeed, was voor mij perfect", zei ze.

"Ik heb ervoor moeten werken. Het veld wordt sterker richting de Spelen, dat merk je. In de temporace lag het gemiddelde op 53 kilometer per uur, dat is ongekend hard. Het niveau wordt gewoon hoger. Dat geeft mij extra waarde om hier te winnen."

Wild won deze winter bij drie wereldbekerwedstrijden het omnium en zegevierde ook in het eindklassement. Vorig jaar bij de WK in Apeldoorn pakte ze ook goud op de scratch en de puntenkoers. Samen met Amy Pieters veroverde ze zilver op de koppelkoers.

In Pruszków moest Wild woensdag bij de scratch genoegen nemen met zilver achter de Britse Elinor Barker. De WK baanwielrennen duurt nog tot en met zondag.