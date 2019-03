Baanwielrenner Jan-Willem van Schip kan moeilijk bevatten dat hij wereldkampioen is geworden op de puntenkoers. De 24-jarige renner uit Wageningen veroverde vrijdagavond bij de WK in het Poolse Pruszków met overmacht het goud.

"Ongeloveloos, echt heel sick, heel vet", jubelde Van Schip bij de NOS. "Kan iemand Peter Schep even bellen en zeggen dat ik wereldkampioen ben en hij een opvolger heeft?"

Schep was in 2006 de laatste Nederlandse wereldkampioen op de puntenkoers. Hij was de afgelopen jaren ook de coach van Van Schip op de baan.

De Gelderlander verzamelde in Pruszków veruit de meeste punten (104). Daarmee liet hij de Spanjaard Sebastián Mora (74) en de Ier Mark Downey (67) ruim achter zich.

Jan-Willem van Schip in extase na het behalen van zijn wereldtitel. (Foto: ProShots)

'Niet normaal, drie keer lapping the field'

"Niet normaal, drie keer lapping the field, gewoon rammen. Ik zat er lekker in", vatte Van Schip, die vorig jaar al zilver pakte op dit onderdeel bij de WK in Apeldoorn, zijn race samen. "Je moet kiezen, een sprintje doen, even wachten en dan weer verder."

Al vroeg in de koers over 160 ronden pakte hij samen met de Belg Kenny De Ketele en de Australiër Kelland O'Brien een ronde voorsprong. Ondertussen bleef hij ook de punten pakken, waardoor hij al snel aan de leiding ging.

In de voorbereiding was Van Schip er nog niet echt van overtuigd dat hij een goede race zou gaan rijden. "Het was alleen maar huilen, maar ik dacht ook: dit gaat je beter maken. Gisteren voelde ik al wel dat ik goede benen had."

Het podium van de puntenkoers. (Foto: ProShots)

'Ik voelde me veel te goed'

Desondanks begon hij nerveus aan de wedstrijd. "Ik voelde me veel te goed. Dus daardoor was ik wel zenuwachtig. Maar toen ik eenmaal op de fiets zat en er tempo werd gemaakt, wist ik: ik ben goed vandaag."

Het goud van Van Schip betekende de vierde wereldtitel van Nederland in de Poolse stad. Eerder pakten de teamsprinters en Matthijs Büchli (keirin) goud en later op vrijdag prolongeerde Kirsten Wild haar wereldtitel op het omnium.

Van Schip komt zaterdag in actie op het omnium. Vorig jaar eiste hij op dat onderdeel het zilver voor zich op bij de WK in Apeldoorn.