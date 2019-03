Tom Dumoulin dacht er vrijdag tijdens de laatste bergrit van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten aan om op te geven. De kopman van Team Sunweb ging toch door en eindigde als tweede.

Dumoulin was in de openingsfase samen met ploeggenoot Wilco Kelderman betrokken bij een valpartij en voelde zich lange tijd niet goed. De Giro-winnaar van 2017 herpakte zich tijdens de zware rit en eindigde knap bij de voorsten.

"Ik ben teleurgesteld omdat ik zó dicht bij de overwinning was, maar na die vroege val dacht ik aan afstappen. Het is goed om te zien dat de vorm er is", aldus Dumoulin, die tweede werd achter Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic, op de site van Team Sunweb.

"Met nog tweehonderd meter te gaan zat ik in het wiel van Daniel Martin. Ik besloot aan te gaan en ging vol gas naar de finish. De zege was dichtbij, maar Roglic was gewoon te sterk."

Ploegleider moest Dumoulin overtuigen

Ploegleider Aike Visbeek van Team Sunweb zegt dat hij Dumoulin na de valpartij ervan moest overtuigen om niet op te geven. "Het was een slechte start voor ons door de val van Tom en Wilco", aldus de Nederlander.

"Op een gegeven moment wilde Tom uit koers stappen, maar na een gesprek besloot hij toch door te gaan. Gaandeweg voelde hij zich beter, dus we probeerden vol voor de dagzege te gaan."

Dumoulin steeg door zijn tweede plaats naar de zesde plek in het klassement. De Limburger staat op een minuut en acht seconden van leider Roglic, die de eindzege bijna niet meer kan ontgaan.

Ploeggenoot Kelderman staat vijfde. De Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten eindigt zaterdag met een vlakke etappe, die begint en eindigt in Dubai.