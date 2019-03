Kirsten Wild heeft vrijdag bij de WK baanwielrennen in het Poolse Pruszków haar wereldtitel op het omnium geprolongeerd. Op de puntenkoers veroverde Jan-Willem van Schip met overmacht het goud en op de kilometer tijdrit pakte Theo Bos het zilver.

De 36-jarige Wild verzamelde op de vier onderdelen bij het omnium 117 punten. Daarmee bleef ze pas negentienjarige Italiaanse Letizia Paternoster slechts twee punten voor. Het brons ging naar de Amerikaanse Jennifer Valente (106).

Wild begon het omnium met de vierde plaats op scratch, waarna ze in de temporace als zesde over de finish kwam en op de afvalkoers tweede werd.

Hierdoor begon de Nederlandse met twee punten achterstand op Paternoster aan de puntenkoers. Op het afsluitende onderdeel maakten de twee rensters er een bloedstollende strijd van, maar trok de ervaren Zwolse aan het langste eind.

Wild won deze winter bij drie wereldbekerwedstrijden het omnium en zegevierde ook in het eindklassement. Vorig jaar bij de WK in Apeldoorn pakte ze ook goud op de scratch en de puntenkoers. Samen met Amy Pieters veroverde ze zilver op de koppelkoers.

In Pruszków moest Wild woensdag bij de scratch genoegen nemen met zilver achter de Britse Elinor Barker.

Vreugde bij Jan-Willem van Schip na het veroveren van de wereldtitel op de puntenkoers. (Foto: ANP)

Van Schip klasse apart op puntenkoers

De 24-jarige Van Schip verzamelde de meeste punten in de zestien verschillende sprints. De Schalkwijker was met 104 punten een klasse apart.

De Spanjaard Sebastián Mora eiste met 76 punten het zilver voor zich op. Het podium werd gecompleteerd door de Ier Mark Downey, die 67 punten pakte.

Van Schip werd voor de eerste keer in zijn carrière wereldkampioen. Vorig jaar pakte hij bij de WK in Apeldoorn het zilver op dit onderdeel. Zaterdag komt hij in actie op het omnium, waarop hij vorig jaar tweede werd.

Voor Nederland zijn het goud van Wild en Van Schip de derde en vierde wereldtitel op dit toernooi. Eerder werden Matthijs Büchli (keirin) en de teamsprinters wereldkampioen in Pruszków.

Het podium van de tijdrit, met links Theo Bos. (Foto: ProShots)

Bos grijpt zilver op kilometer tijdrit

Op de kilometer tijdrit kwam Bos met 1.00,388 tot de tweede tijd in de finale. Daarmee moest hij alleen de Fransman Quentin Lafargue (1.00,029), die ook de snelste was in de kwalificaties, voor zich dulden.

Het brons ging naar Michaël D'Almeida, eveneens afkomstig uit Frankrijk. Hij gaf bijna acht tiende van een seconde toe op zijn landgenoot.

Sam Ligtlee kwam niet verder dan de zevende plaats. De 21-jarige renner uit Eerbeek was met 1.01,205 ruim een seconde langzamer dan Lafargue.

Vorig jaar eindigde de 35-jarige Bos als derde op de tijdrit bij de WK. In 2005 werd de Hierdenaar wereldkampioen op dit onderdeel. Titelverdediger Jeffrey Hoogland liet het zware en niet-olympische onderdeel schieten in Pruszków.

In totaal staat Nederland nu op zeven medailles tijdens deze WK. Naast de vier wereldtitels en het zilver van Bos pakten Roy Eefting en Wild beiden zilver op scratch.