Niki Terpstra is bij het begin van het wielervoorjaar vol goede moed. De 34-jarige klassiekerspecialist wil bij zijn nieuwe ploeg Direct Energie de komende anderhalve maand mooie dingen laten zien, te beginnen zaterdag in Omloop Het Nieuwsblad.

"Ik denk dat het mogelijk is om van de Omloop tot en met Parijs-Roubaix (14 april, red.) in topvorm te zijn, al bewijst de geschiedenis het tegendeel", zegt Terpstra op de website van zijn Franse ploeg. "Hoe dan ook, ik ga mijn best doen om de komende 44 dagen op hoog niveau te presteren."

Terpstra maakte afgelopen winter de overstap van Quick-Step Floors (tegenwoordig Deceuninck-Quick-Step) naar het procontinentale Direct Energie. Bij de grote Belgische formatie was hij een van de vele renners die klassiekers konden winnen, maar bij zijn nieuwe ploeg is Terpstra de absolute kopman.

Ter voorbereiding op de voorjaarsklassiekers reed Terpstra onopvallend mee in de Grand Prix van Marseille (48e), de Ronde van Valencia (47e) en de Ronde van Oman (33e). "Alles is goed gegaan in de aanloop naar het voorjaar", zegt de Noord-Hollander. "Ik ben ervan overtuigd dat mijn conditie goed is en ben erg tevreden over de samenwerking met mijn nieuwe teamgenoten."

Vorig jaar won Terpstra de Ronde van Vlaanderen en E3 Harelbeke. Parijs-Roubaix schreef hij in 2014 op zijn naam en een jaar later behaalde Terpstra met een tweede plaats zijn beste resultaat in de Omloop, de traditionele opening van het wielervoorjaar in Europa.

Terpstra heeft erg veel zin om aan het voorjaar te beginnen. "Het is onvermijdelijk om een beetje nerveus te zijn. Dit is de mooiste tijd van het jaar, de spanning is voelbaar."

Laatste tien winnaars Omloop Het Nieuwsblad 2018: Michael Valgren (Den)

2017: Greg Van Avermaet (Bel)

2016: Greg Van Avermaet (Bel)

2015: Ian Stannard (GBr)

2014: Ian Stannard (GBr)

2013: Luca Paolini (Ita)

2012: Sep Vanmarcke (Bel)

2011: Sebastian Langeveld (Ned)

2010: Juan Antonio Flecha (Spa)

2009: Thor Hushovd (Noo)

Twintig Nederlanders starten in Omloop

Terpstra is een van de twintig Nederlanders op de startlijst van de 74e editie van Omloop Het Nieuwsblad. Hij krijgt bij Direct Energie assistentie van Pim Ligthart. Sebastian Langeveld, in 2011 de laatste Nederlandse winnaar van de koers, verschijnt aan de start namens Education First, waarvan de Belg Sep Vanmarcke de kopman is.

Jumbo-Visma heeft liefst vijf Nederlanders in zijn selectie: Mike Teunissen, Danny van Poppel, Timo Roosen, Taco van der Hoorn en Pascal Eenkhoorn. De meeste ogen bij de Nederlandse ploeg zullen gericht zijn op de Belg Wout van Aert. De drievoudig wereldkampioen veldrijden maakt zijn debuut voor de ploeg.

Ook Roompot-Charles stelt vijf Nederlanders op: Lars Boom, Jesper Asselman, Elmar Reinders, Sjoerd van Ginneken en Boy van Poppel. Het Duits-Nederlandse Team Sunweb komt met Roy Curvers en Martijns Tusveld aan de start in Gent.

De andere Nederlandse deelnemers zijn Dylan van Baarle (Team Sky), Brian van Goethem (Lotto Soudal), Ramon Sinkeldam (Groupama-FDJ), Martijn van Trijp (Corendon-Circus) en Wesley Kreder (Wanty-Groupe Gobert).

Omloop Het Nieuwsblad gaat over 200 kilometer en de finish ligt in Ninove. Vorig jaar won Michael Valgren van Astana de eerste grote voorjaarskoers. De Deen rijdt dit jaar voor Dimension Data.

Valgren kwam vorig jaar solo als winnaar over de streep. (Foto: ANP)