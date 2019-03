Matthijs Büchli zag donderdagavond een langgekoesterde wens in vervulling gaan door bij de WK baanwielrennen goud te veroveren op keirin. De Nederlander is trots dat hij de hoge verwachtingen in het Poolse Pruszków waar wist te maken.

"Het is geweldig dat ik me nu wereldkampioen mag noemen. Ik jaag hier al heel lang op. Als je het dan waarmaakt, dan levert dat het allerbeste gevoel op", zei een opgeluchte Büchli na de finale in gesprek met de NOS.

De 26-jarige Haarlemmer won in zijn loopbaan al twee keer WK-brons op keirin en pakte bij de Olympische Spelen van 2016 zilver op dat onderdeel, maar een wereldtitel ontbrak nog op zijn erelijst. Büchli wist dat hij in Polen de uitgelezen kans zou krijgen om de ontbrekende gouden plak te veroveren.

"Ik kwam maar voor één ding en dat was goud", zei de tweevoudig wereldkampioen op de teamsprint. "Als je de resultaten van de laatste twee jaar bekijkt, dan voelde ik het ook al aankomen. Maar je mag eigenlijk pas zeggen dat je de beste bent als je ook daadwerkelijk wereldkampioen wordt. Nu kan het."

Matthijs Büchli komt juichend over de streep. (Foto: VI Images)

'De hele dag was best wel zwaar'

Büchli ging de sprint in de finale al vroeg aan, maar de Japanner Yudai Nitta (zilver) en de Duitser Stefan Bötticher (brons) slaagden er niet meer in de Nederlander van zijn eerste wereldtitel af te houden. Büchli, die woensdag met de teamsprinters al goud won in Polen, erkende dat hij geen makkelijke dag had.

"Het was best wel zwaar. Ik had in de ochtend ook superslechte benen en moest echt in het toernooi komen. Ik wist ook dat ik niet direct op kop moest rijden, maar van achteren moest komen om te kunnen te winnen. Dat is gelukt."

Büchli is na twee wereldtitels nog niet klaar in Polen, want hij komt zaterdag net als Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland nog in actie op het onderdeel sprint. De WK baanwielrennen duurt nog tot en met zondag.