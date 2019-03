Matthijs Büchli heeft donderdag bij de WK baanwielrennen in het Poolse Pruszków de wereldtitel op het onderdeel keirin veroverd. Op de scratch pakte Roy Eefting verrassend het zilver.

Op keirin reed de 26-jarige Büchli overtuigend naar de overwinning. Hij ging de sprint al vroeg aan en hield probleemloos stand.

De Japanner Yudai Nitta kwam nog het dichtst in de buurt van Büchli en greep het zilver. De Duitser Stefan Bötticher maakte het podium compleet.

Büchli pakte eerder twee keer brons op een WK - in 2013 en 2014 - en veroverde zilver op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016.

Voor Theo Bos viel het doek op keirin in de halve finales. De 35-jarige Hierdenaar eindigde in zijn heat als laatste.

Büchli met de Nederlandse vlag na het veroveren van de wereldtitel. (Foto: VI Images)

Eefting moet alleen Welsford voor zich dulden

De 29-jarige Eefting moest in de finale van de scratch alleen de Australiër Sam Welsford voor zich dulden. Thomas Sexton uit Nieuw-Zeeland eiste het brons voor zich op.

Na een race over 15 kilometer (zestig ronden) werd er gesprint om de medailles. Eefting had het juiste wiel gekozen in de achtervolging op de ontsnapte Portugees Rui Oliveira, die kort voor de streep werd ingelopen.

Voor de Drent betekende het zijn eerste medaille op een WK. In 2013 pakte hij met de Nederlandse ploeg EK-brons op de ploegenachtervolging.

Het goud van Büchli en het zilver van Eefting zijn de derde en vierde Nederlandse medaille op deze WK. Woensdag prolongeerden de teamsprinters hun wereldtitel en pakte Kirsten Wild het zilver op scratch.

Eefting wordt tijdens de podiumceremonie gefeliciteerd door Welsford. (Foto: VI Images)

Van Riessen strandt in kwartfinales sprint

Op de sprint bij de vrouwen werd Laurine van Riessen in de kwartfinales uitgeschakeld. De Leidse moest over twee heats haar meerdere erkennen in de Française Mathilde Gros.

Eerder op de dag rekende de 31-jarige Van Riessen in de achtste finales wel af met Kaarle McCulloch uit Australië. De Nederlandse eindigde afgelopen winter in de wereldbeker één keer als derde en sloot het klassement af als zesde.

Voor Hetty van de Wouw betekende de eerste ronde het eindstation op de sprint. Ze verloor van de Mexicaanse Luz Gaxiola. De twintigjarige Van de Wouw, die haar debuut maakt op de WK, komt zaterdag weer in actie op de 500 meter tijdrit.

Van Riessen wordt op sprint afgetroefd door de Française Gros. (Foto: ANP)

Australië rijdt wereldrecord op ploegachtervolging

Op de ploegachtervolging verbeterden de Australische mannen het wereldrecord. Welsford, Kelland O'Brien, Leigh Howard en Alexander Porter kwamen tot een tijd van 3.48,012.

Met die tijd waren de Australiërs bijna twee seconden sneller dan de oude toptijd (3.49,804), die ze een klein jaar geleden reden tijdens de Commonwealth Games in Brisbane.

Titelverdediger Groot-Brittannië kwam uit op 3.50,810 en pakte het zilver. Het brons ging naar Denemarken.