Elia Viviani heeft donderdag de vijfde etappe van de Ronde van de VAE gewonnen. De Italiaan van Deceuninck-Quick-Step was de sterkste in de massasprint.

Viviani bleef na 181 kilometer tussen Sharjah en Khor Fakkan Fernando Gaviria (tweede) en Marcel Kittel (derde) voor.

Cees Bol was de beste Nederlander. De 23-jarige Zaandammer, die begin dit jaar overkwam van SEG Racing Academy, eindigde knap als negende.

Primoz Roglic behield eenvoudig de leiding in het algemeen klassement. De kopman van Team Jumbo-Visma heeft 21 seconden voorsprong op naaste achtervolger Alejandro Valverde.

De Ronde van de VAE duurt nog tot en met zaterdag en gaat vrijdag verder met een 180 kilometer lange bergetappe van Ajman naar Jebel Jais.

Viviani en Gaviria maken favorietenstatus waar

De vijfde etappe was alleen in de laatste 35 kilometer boeiend, toen de kopgroep van de dag, met daarin Charles Planet, Fabio Calabria, Stepan Kuriyanov, Sergey Shilov en Anton Vorobyev, door het peloton was ingerekend.

De sprintersploegen van Deceuninck-Quick-Step (van Viviani) en van UAE Team Emirates (van Gaviria) namen vanaf dat moment logischerwijs de touwtjes in handen, waardoor een ontsnapping niet meer mogelijk was.

Viviani en Gaviria maakten in de sprint hun favorietenstatus waar en het was uiteindelijk eerstgenoemde die revanche nam voor zijn nederlaag van maandag in de tweede etappe.

De Ronde van de VAE is nieuw op de kalender. Vorig jaar waren er nog twee losse koersen: de Dubai Tour en de Ronde van Abu Dhabi. De Ronde van de VAE maakt deel uit van de UCI WorldTour.