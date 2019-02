Tom Dumoulin had verwacht dat hij in een betere vorm zou steken in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. De Nederlandse kopman van Team Sunweb kon dinsdag in de derde etappe niet met de besten mee op de Jebel Hafeet.

"Ik had de power niet. Het leek wel alsof ik niet echt diep kon gaan", zei Dumoulin vlak na de finish in gesprek met De Telegraaf.

Dumoulin slaagde er op de 10,8 kilometer lange slotklim met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,6 procent niet in om het tempo van winnaar Alejandro Valverde bij te benen en eindigde uiteindelijk op 44 seconden als elfde.

De Limburger rijdt in de Verenigde Arabische Emiraten pas zijn eerste koers van het jaar, maar hij vindt een gebrek aan wedstrijdritme geen excuus voor zijn prestatie op de Jebel Hafeet.

"Ik heb vaak genoeg in de eerste de beste wedstrijd na een trainingsperiode gepresteerd. Al merk ik wel dat ik als wielrenner aan het veranderen ben. Juist doordat ik me de afgelopen jaren aan het toeleggen ben op het rondewerk train ik meer op het klimvermogen en de duur", vertelde hij.

"In zo'n rit waar je na 160 vlakke kilometers ineens een klim op het einde krijgt, komt het ook op explosiviteit aan. Die had ik nu niet. Afgelopen zondag merkte ik in de ploegentijdrit daarentegen dat ik de power wél in mijn benen heb zitten."

Tom Dumoulin poseert samen met enkele andere blikvangers in de Ronde van de VAE met de trofee voor de eindwinnaar. (Foto: ANP)

'Tirreno-Adriatico is voor mij het hoofddoel van het voorjaar'

Dumoulin maakt zich echter nog weinig zorgen. Hij heeft zijn pijlen gericht op Tirreno-Adriatico over twee weken, waar onder meer een tijdrit op het programma staat.

"Dat is voor mij het hoofddoel van het voorjaar. Deze prestatie zegt niks over mijn vormpeil straks in die rittenkoersen. Al had ik zeker verwacht hier beter te presteren. Het is nu afwachten hoe het tegen het einde van de week gaat. Maar meestal verbeter je niet echt in zo'n rittenkoers."

Dumoulin bezet in het algemeen klassement de zevende plaats. Hij heeft 57 seconden achterstand op leider Primoz Roglic, die zondag met Team Jumbo-Visma de ploegentijdrit won en op de Jebel Hafeet knap tweede werd.

De Ronde van de VAE gaat woensdag verder met een heuvelachtige etappe over 205 kilometer tussen Dubai en Hatta Dam. De eerste 150 kilometers zijn nagenoeg vlak, maar met name in de finale wordt het steeds steiler.

De Ronde van de VAE is nieuw op de kalender. Vorig jaar waren er nog twee losse koersen, de Dubai Tour en de Ronde van Abu Dhabi. De zevendaagse race maakt deel uit van de UCI WorldTour.