Alejandro Valverde heeft dinsdag de eerste bergetappe in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten gewonnen. De wereldkampioen liet in de laatste meters onder anderen klassementsleider Primoz Roglic nipt achter zich.

De Sloveen van Jumbo-Visma eindigde als tweede en behoudt wel de leiderstrui. De pas 22-jarige Fransman David Gaudu werd derde, voor de Duitser Emanuel Buchmann en de Ier Dan Martin.

Bauke Mollema was op de negende plaats de beste Nederlander, hij verloor 35 seconden op Valverde. Ook Wilco Kelderman (elfde) en Tom Dumoulin (dertiende) verloren ruim een halve minuut. Kelderman is de eerste Nederlander in het klassement met een vierde plaats, Dumoulin staat zesde en Mollema vijftiende.

Het is voor Valverde zijn eerste zege in de regenboogtrui. De 38-jarige Movistar-renner eindigde dit jaar al bij zes koersen in de top vijf.

De Ronde van de VAE duurt nog tot en met zaterdag. Op vrijdag is de tweede en laatste bergetappe.

Uitslag derde etappe 1. Alejandro Valverde (SPA) - 4.44,50

2. Primoz Roglic (SLV) +0,00

3. David Gaudu (FRA) +0,00

4. Emanuel Buchmann (DUI) +0,04

5. Dan Martin (IER) +0,12

6. Davide Formolo (ITA) +0,33

7. Ilnur Zakarin (Rus) +0,33

8. James Knox (GBR) +0,35

9. Bauke Mollema (NED) +0,35

10. Jan Hirt (TSJ) +0,35

Leider Roglic valt zelf aan op slotklim

Al vroeg in de etappe ontstond een kopgroep van vier. De enige twee ploegen die niet in de WorldTour actief zijn (Team Nordisk en Gazprom Rusvelo), hadden met Charles Planet, Fabio Calabria, Igor Boev en Stepan Kuriyanov ieder twee renners op avontuur gestuurd.

Na zo'n 100 van de 179 kilometer werden de Fransman, de Australiër en de twee Russen al gegrepen. Jumbo-Visma van klassementsleider Roglic deed het meeste kopwerk in het peloton.

Ondanks een aantal demarrages bleef de grote groep bijeen tot aan de voet van de slotklim Jebel Hafeet van zo'n 10 kilometer lang.

Diego Ulissi, Patrick Bevin en Rob Power waren de eersten die aanvielen, maar de Italiaan, de Nieuw-Zeelander en de Australiër werden na enkele kilometers ingerekend door het uitgedunde peloton.

Richie Porte, de nieuwe kopman van Mollema bij Trek-Segafredo was een van de eerste grote namen die moest lossen. Ook Vincenzo Nibali kon het tempo al vroeg in de beklimming niet bijbenen.

Klassementsleider Roglic viel daarna zelf aan. Alleen Gaudu, Martin en Buchmann wisten aansluiting te vinden bij de Sloveen. Mollema, Dumoulin en Kelderman moesten passen.

Wereldkampioen Valverde ging solo in de tegenaanval en kwam pas in de laatste kilometer bij de kopgroep. De Spanjaard sprintte vervolgens naar de zege.