Kirsten Wild hoopt op de komende WK baanwielrennen in Pruszków net zo succesvol te zijn als tijdens de editie van vorig jaar. De Overijsselse veroverde toen in Apeldoorn drie gouden en een zilveren medaille.

"Je bent natuurlijk altijd op zoek naar dat onoverwinnelijke gevoel, maar dat krijg je niet helemaal op bestelling", zegt Wild in gesprek met de NOS.

"Ik heb wel heel goed kunnen trainen. Ik heb geen gekke dingen gehad. Maar ja, je weet het natuurlijk nooit. Het blijft baanwielrennen. De wedstrijd kan in een split second de hele andere kant op vallen en dan grijp je overal naast met je goede benen."

Wild was op de voorgaande WK de succesvolste Nederlander. Ze was de beste op de scratch, het omnium en de puntenkoers en werd samen met Amy Pieters tweede op de koppelkoers.

De 36-jarige routinier verschijnt deze week op dezelfde onderdelen aan de start. Ze rijdt woensdag de scratch, vrijdag het omnium, zaterdag de koppelkoers en zondag de puntenkoers.

'Ik ken Tim al wat langer, dus dat scheelt'

Wild krijgt in Pruszków te maken met een nieuwe bondscoach. Tim Veldt volgde in december de naar de wegploeg van Education First vertrokken Peter Schep op als eindverantwoordelijke bij de baanwielrenners.

"We werkten in januari bij een wereldbekerwedstrijd in Hongkong voor het eerst met elkaar samen en dat ging eigenlijk heel erg goed. Het verliep uiterst natuurlijk", is Wild lovend.

"Ik ken Tim al wat langer, dus dat scheelt. Tim heeft goed overlegd met Peter. Volgens mij zitten ze op één lijn. Er is zeker wel een klik. Ik geloof dat we elkaar wel snappen langs de baan. Dat is belangrijk als je ongeveer een halve seconde per rondje hebt om je tactiek te bespreken."

De WK baanwielrennen worden van woensdag tot en met zondag afgewerkt in de BGZ Arena in Pruszków, die plaats biedt aan zo'n achttienhonderd toeschouwers.