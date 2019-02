Fernando Gaviria heeft maandag de tweede etappe van de Ronde van de VAE gewonnen. De Colombiaan van UAE Team Emirates was de sterkste in de massasprint.

Gaviria bleef na 184 vlakke kilometers tussen Yas Mall en Abu Dhabi Elia Viviani (tweede) en Caleb Ewan (derde) voor.

Voor Gaviria, die in januari overkwam van Deceuninck-Quick-Step, betekende het alweer zijn derde zege van dit seizoen. Hij schreef eind januari al twee etappes in de Ronde van San Juan op zijn naam.

Team Jumbo-Visma voert dankzij de winst van zondag in de ploegentijdrit nog altijd het algemeen klassement aan. Primoz Roglic is de rodetruidrager, met Jos van Emden, Laurens De Plus en Koen Bouwman op de plekken twee tot en met vier.

De Ronde van de VAE is voor Tom Dumoulin de eerste wedstrijd van het jaar. De nummer twee van vorig jaar in de Tour de France en de Giro d'Italia staat in de algemene rangschikking op de zevende plaats, op zeven seconden van Roglic.

Fernando Gaviria op het podium na zijn etappezege in Abu Dhabi. (Foto: LaPresse / Ferrari - Paolone)

Dumoulin en Kelderman kort op achterstand

De tweede etappe kende aanvankelijk een voorspelbaar koersverloop. Vier renners (Igor Boev, Sam Brand, Charles Planet en Stepan Kurianov) kregen gelijk een vrijgeleide van het peloton en fietsten al snel een voorsprong van elf minuten bij elkaar.

Op zo'n 80 kilometer van de finish veranderde de situatie drastisch. Het peloton werd door de harde wind in stukken gescheurd, met als voornaamste slachtoffers Dumoulin en Wilco Kelderman.

De Nederlanders van Team Sunweb dichtten niet veel later het gat en omdat er in het eerste gedeelte van het peloton stevig werd doorgereden, verdween de riante voorsprong van de koplopers snel.

Nadat de samensmelting voltooid was, trokken Planet en Kurianov opnieuw ten aanval, maar ook dat bracht hen niet het gewenste resultaat, waarna duidelijk werd dat een sprint onoverkomelijk was.

Het UAE Team Emirates van Gaviria, het Deceuninck-Quick-Step van Viviani en het Lotto Soudal van Ewan namen in de laatste kilometers het heft in handen en uiteindelijk ging Gaviria er op overtuigende wijze met de dagzege vandoor.