Steven Kruijswijk is zondag als derde geëindigd in de Ruta del Sol. In de Ronde van de Algarve werd Wout Poels zowel derde in de slotrit als in het eindklassement.

Kruijswijk moest in het eindklassement de Deen Jakob Fuglsang en de Spanjaard Ion Izagirre voor zich dulden. De kopman van Team Jumbo-Visma gaf elf seconden toe op Fuglsang en vier tellen op Izagirre.

De slotrit in de Ruta del Sol leverde geen verschuivingen meer op in de top tien van het algemeen klassement. Die etappe ging over 163 heuvelachtige kilometers van Otura naar Alhaurín de la Torre, waarin een uitgedund peloton overbleef in de finale.

In de sprint bleef de Italiaan Matteo Trentin de Spanjaarden Enrique Sanz (tweede) en Carlos Barbero (derde) voor. Lars Boom was op de achtste plek de beste Nederlander en Kruijswijk eindigde als tiende.

Kruijswijk richt zich dit seizoen op zowel de Tour de France als de Vuelta a España. Zijn hoofddoel is om in Frankrijk op het podium te eindigen. Vorig jaar eindigde hij als vijfde in 'La Grande Boucle'.

Poels eindigt als derde in slotrit Ronde van Algarve

In de Ronde van de Algarve eindigde Poels in het algemeen klassement als derde achter eindwinnaar Tadej Pogacar uit Slovenië en Team Sunweb-renner Sören Kragh Andersen uit Denemarken.

Poels gaf 21 seconden toe op het twintigjarige toptalent Pogacar, die zijn eerste ronde bij de profs won. De renner van UAE-Team Emirates bleef Kragh Andersen veertien tellen voor. Sam Oomen werd op één minuut en veertig seconden vijfde.

De slotrit in de Ronde van de Algarve voerde het peloton over 173,5 kilometer van Faro naar Malhão. De finish lag op een aankomst van de eerste categorie.

Die etappe werd gewonnen door Zdenek Stybar. De Tsjech van Deceuninck-Quick-Step hield Kragh Andersen drie seconden achter zich en Poels negen tellen. Oomen eindigde op een halve minuut als achtste.