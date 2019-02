Primoz Roglic is de eerste leider in de Ronde van de VAE. De Sloveen won zondag met Team Jumbo-Visma de eerste etappe, een ploegentijdrit. Tom Dumoulin eindigde met Team Sunweb als tweede.

Jumbo-Visma legde het 16 kilometer lange parcours op het eiland Al Hudrayriat af in een tijd van 16 minuten en 49 seconden. Omdat Roglic als eerste van de ploeg over de streep kwam, mag hij maandag in de tweede etappe in de leiderstrui starten.

Team Sunweb was zeven seconden trager, terwijl Bahrain Merida op negen seconden achterstand derde werd.

"Ik ben heel blij dat we het seizoen zo beginnen", zei Roglic. "Het was een heel snelle tijdrit. We zijn met een sterke ploeg hier en hebben werk gemaakt van de ploegentijdrit."

Maandag staat in de tweede etappe van de koers uit de WorldTour een vlakke rit op het programma, waarna dinsdag direct een aankomst bergop wordt verreden. Vrijdag is de koninginnenrit met aankomst op de Jebel Jais.

Primoz Roglic is de eerste drager van de leiderstrui. (Foto: UAE Tour)

Dumoulin met Kelderman kopman

Dumoulin maakt in de Verenigde Arabische Emiraten zijn seizoensdebuut. De Limburger is met Wilco Kelderman de kopman van de Duits-Nederlandse ploeg, die verder bestaat uit Cees Bol, de Duitsers Nikias Arndt en Max Walscheid, de Australiër Robert Power en de Amerikaan Chag Haga.

Roglic krijgt in zijn jacht op de titel gezelschap van Jos van Emden, Tom Leezer, Koen Bouwman, de Belg Laurens de Plus en de Duitsers Tony Martin en Paul Martens.

Chris Froome stond aanvankelijk ook op de startlijst, maar de Brit van Team Sky meldde zich eerder deze week af. Wel staan onder anderen wereldkampioen Alejandro Valverde, Vincenzo Nibali en Bauke Mollema aan het vertrek.