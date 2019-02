Tom Dumoulin mikt op de eindoverwinning in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, mits hij het gevoel heeft dat hij in goede vorm steekt. De Limburger rijdt in de Golfstaat zijn eerste wedstrijd van dit seizoen.

"Als ik hier goed in vorm ben, ga ik me niet inhouden", zegt Dumoulin zaterdag tegen De Telegraaf. "Ik ben in Abu Dhabi al eens als derde geëindigd en dit parcours moet eigenlijk nog meer mogelijkheden bieden."

Twee jaar geleden eindigde de renner van Team Sunweb in het algemeen klassement van de Ronde van Abu Dhabi achter eindwinnaar Rui Costa en nummer twee Ilnur Zakarin. De Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten is een samensmelting van de Ronde van Dubai en de Ronde van Abu Dhabi.

De WorldTour-koers gaat zondag van start met een ploegentijdrit over 16 kilometer met start en finish in Al Hudayriat Island. De 28-jarige Dumoulin ziet kansen voor zijn ploeg in de race tegen de klok.

"Een individuele tijdrit had ik wel leuk gevonden, al denk ik dat we ook een hele goede ploeg hebben in de openingstijdrit", verwacht hij. "Het 16 kilometer lange parcours is heel snel, waardoor de verschillen klein zullen zijn. Het grote verschil zal bergop worden gemaakt."

Dumoulin verwacht dat Valverde 'te kloppen man' is

De Giro-winnaar van 2017 denkt vooral concurrentie te krijgen van Alejandro Valverde. De 38-jarige Spanjaard werd eerder deze maand tweede in zowel de Ronde van Valencia als de Ronde van Murcia.

"Valverde is de te kloppen man. Vorig jaar schreef hij Abu Dhabi ook op zijn naam en dit seizoen heeft hij al twee rittenkoersen in zijn benen. Voor mij is dit de eerste wedstrijd van het jaar."

Dumoulin richt zich dit jaar op de Giro d'Italia, waar hij eveneens samen met Kelderman rijdt. Waarschijnlijk staat de Limburger ook aan de start van de Tour de France, al hangt dat ervan af hoe hij de Giro verteert.

De Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten begint op zondag 24 februari in Abu Dhabi en eindigt op zaterdag 2 maart in Dubai.