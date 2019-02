Steven Kruijswijk is zaterdag als derde geëindigd in de vierde etappe van de Ruta del Sol. De renner van Team Jumbo-Visma bezet nu ook in het klassement de derde plek. De dagzege was voor Simon Yates.

In de slotfase van de bergrit over 120 kilometer tussen Armilla en Granada bleven de klassementsmannen vooraan over. Vuelta-winnaar Yates bleek de sterkste en kwam solo over de finish.

Achter de renner van Mitchelton-Scott eindigde Sergio Higuita van Fundación Euskadi als tweede. De Colombiaan zat in een groepje met Kruijswijk, Adam Yates (Mitchelton-Scott), Ion Izagirre, Pello Bilbao en Jakob Fuglsang (allen Astana).

In het klassement is Fuglsang de nieuwe leider. Hij lost Lotto Soudal-rijder Tim Wellens af, die niet met de besten meekon en naar de negende plek in de rangschikking zakte op 2.53.

Fuglsang heeft een marge van zeven seconden op nummer twee Izagirre. Nummer drie Kruijswijk geeft elf tellen toe. Ook Bilbao (+0.21) en Adam Yates (+0.57) staan nog binnen een minuut van de leider. Na Kruijswijk is Antwan Tolhoek de beste Nederlander. Hij geeft als veertiende 4.20 toe.

Kruijswijk rijdt Tour en Vuelta

Dit seizoen richt Kruijswijk zich op zowel de Tour de France als de Vuelta a España. Zijn hoofddoel is om in Frankrijk op het podium te eindigen. Vorig jaar eindigde hij als vijfde in 'La Grande Boucle'.

Zondag staat de laatste etappe van de Ruta del Sol op het programma. Het peloton legt dan 164 heuvelachtige kilometers af tussen Otura en Alhaurín de la Torre.