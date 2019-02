Denise Betsema heeft zaterdag in België de Soudal GP Leuven gewonnen. De veldrijdster van Texel kwam solo over de meet.

De Belgische Loes Sels eindigde in de universiteitsstad als tweede. Annemarie Worst, de Europees kampioene uit Nunspeet, finishte als derde. Yara Kastelijn werd vijfde.

Betsema sloeg in de voorlaatste ronde haar slag. Sels bleef als enige nog op respectabele achterstand rijden, maar kwam uiteindelijk op ruim vijftien seconden achterstand over de meet.

Het was alweer de veertiende zege van het seizoen voor de renster die uitkomt voor Marlux-Bingoal. Vorig weekeinde won Betsema zowel in Middelkerke als in Hulst.

Ze heeft nu al drie overwinningen meer achter haar naam dan wereldkampioene Sanne Cant, die zich ziek had afgemeld voor de wedstrijd in Leuven.

Aerts zegeviert bij de mannen

Bij de mannen ging Toon Aerts met de overwinning aan de haal in Leuven. De Belg rekende in een lange sprint af met zijn landgenoot Tom Meeusen. De Nederlander Lars van der Haar eindigde als derde.

Mathieu van der Poel ontbrak in Leuven. De wereldkampioen is begonnen aan het wegseizoen en verblijft momenteel in Turkije voor de Ronde van Antalya.