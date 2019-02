Steven Kruijswijk is vrijdag als vierde geëindigd in de derde etappe van de Ruta del Sol. In de Ronde van de Algarve zakte Wout Poels in het algemeen klassement van de tweede naar de vierde plaats.

De individuele tijdrit in de Ruta del Sol werd gewonnen door Tim Wellens, die daarmee zijn leidende positie in het algemeen klassement verstevigt.

Kruijswijk legde de 16,2 kilometer van Mancha Real naar La Guardia de Jaén af in 22 minuten en 34 seconden. De kopman van Team Jumbo-Visma was slechts één tiende van een seconde langzamer dan nummer drie Ion Izagirre uit Spanje.

De 31-jarige Kruijswijk gaf negen seconden toe op Wellens. De Belg, die de Ruta del Sol vorig jaar ook won, bleef Jakob Fuglsang, die de tweede tijd neerzette, twee seconden voor.

Kruijswijk klimt naar vierde plek in klassement

In het algemeen klassement klimt Kruijswijk naar de vierde plaats. De Nederlander heeft achttien seconden achterstand op Wellens. Fuglsang bezet op zeven tellen de tweede plek en Izagirre staat op veertien seconden derde.

Kruijswijk was tevreden met zijn vierde plek in de tijdrit. "Ik denk dat ik blij mag zijn met dit resultaat. Je hoopt altijd op meer, maar ik heb maximaal gereden", zei hij op de website van Team Jumbo-Visma.

De Ruta del Sol duurt nog tot en met zondag. De koers in Andalusië gaat zaterdag verder met een bergrit over 120 kilometer naar Granada.

Wout Poels (Foto: Getty Images)

Poels achttiende in tijdrit Ronde van de Algarve

In de derde etappe van de Ronde van de Algarve stond vrijdag ook een individuele tijdrit op het programma. Poels kwam in de race tegen de klok over 20,3 kilometer met start en finish in Lagoa niet verder dan de achttiende plek.

De Limburger van Team Sky gaf 53 seconden toe op Stefan Küng, die het parcours in 24 minuten en 33 tellen als snelste aflegde. De Zwitser hield Team Sunweb-renner Sören Kragh Andersen twee seconden achter zich en de Belg Yves Lampaert vijf tellen.

Er eindigden geen Nederlanders in de top tien van de tijdrit. Martijn Tusveld was op de vijftiende plaats met een achterstand van 51 seconden de beste Nederlander.

Toptalent Pogacar verstevigt leiding in klassement

In het klassement heeft Poels nu 37 seconden achterstand op toptalent Tadej Pogacar. De twintigjarige Sloveen werd knap vijfde in de tijdrit en verstevigde zijn eerste plaats in de rangschikking.

De voorsprong van Pogacar op de Spaanse nummer twee Enric Mas bedraagt 31 seconden. Kragh Andersen bezet de derde plaats met 36 tellen achterstand.

Sam Oomen verloor flink wat tijd en zakte in het klassement van de vierde naar de zesde plaats. De 23-jarige renner van Team Sunweb heeft ruim een minuut achterstand op Pogacar.

De Ronde van de Algarve gaat zaterdag verder met een heuvelachtige rit over 198 kilometer van Albufeira naar Tavira. Zondag eindigt de Portugese rittenkoers met een etappe over 173 kilometer van Faro naar Malhão, waarbij de finish bergop ligt.