Mathieu van der Poel is zijn leiding in de Ronde van Antalya kwijtgeraakt. De Nederlander verloor de eerste positie in het algemeen klassement aan landgenoot Bas van der Kooij, die vrijdag de tweede etappe op zijn naam schreef.

De 23-jarige Van der Kooij drukte zijn fiets na een rit van 111 kilometer met start en finish in Antalya net iets eerder over de streep dan de Belg Roy Jans van Corendon-Circus.

De Italiaan Giovanni Lonardi werd derde, terwijl Van der Poel buiten de top tien eindigde. De tweede rit ontaardde zoals verwacht in een sprint nadat alle vluchters waren ingerekend.

Voor Van der Kooij is het de tweede keer dat hij in de top drie eindigt in deze Ronde van Antalya, die onder de UCI Europe Tour valt. De semiprof van Monkey Town finishte in de eerste rit als derde.

De openingsetappe van de Turkse rittenkoers werd donderdag gewonnen door Van der Poel. De tweevoudig wereldkampioen veldrijden en regerend Nederlands kampioen op de weg gebruikt de Ronde van Antalya als voorbereiding op de voorjaarsklassiekers.

De Ronde van Antalya is donderdag begonnen en duurt nog tot en met zondag. De koers werd vorig jaar gewonnen door de Rus Artem Ovechkin.