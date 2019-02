Het Sloveense toptalent Tadej Pogacar heeft donderdag de koninginnenrit in de Ronde van de Algarve gewonnen. De pas twintigjarige renner van UAE Team Emirates verwees Wout Poels naar de tweede plek. In de Ronde van Andalusië eindigde Danny van Poppel als tweede.

Poels begon in de laatste kilometer van de tweede etappe van de Ronde van Algarve als eerste met sprinten, maar hij had geen antwoord op de versnelling van Pogacar. De Sloveen boekte zo zijn eerste zege voor een World Tour-ploeg. Sam Oomen werd vierde op 5 seconden.

De tweede rit van de Portugese etappekoers voerde over 187,4 kilometer van Almodôvar naar Fóia. De beslissing viel op de slotklim van 7,8 kilometer met een gemiddelde stijging van 6,1 procent.

Pogacar geldt als een groot talent. Hij won vorig jaar de prestigieuze Ronde van de Toekomst. Vorige maand eindigde hij bij zijn World Tour-debuut als dertiende in de Tour Down Under.

De jonge klimmer neemt de leiderstrui in de Ronde van de Algarve over van Fabio Jakobsen, die woensdag de eerste rit won. Poels staat tweede in het klassement op 1 seconde van Pogacar. De Spanjaard Enric Mas is de nummer drie op 3 seconden.

De Portugese etappekoers, die nog tot en met zondag duurt, gaat vrijdag verder met een tijdrit van 20,3 kilometer.

Trentin klopt Van Poppel in Andalusië

In de tweede etappe van de Ronde van Andalusië greep Van Poppel net naast de ritzege. De Nederlandse renner moest in de eindsprint heuvelop zijn meerdere erkennen in Matteo Trentin.

De 25-jarige Van Poppel kwam in de laatste meters nog sterk opzetten, maar hij kon Trentin niet meer kloppen. De Europees kampioen uit Italië boekte zijn tweede overwinning van het nog prille seizoen. Begin deze maand won hij de tweede rit in de Ronde van Valencia.

Van Poppel eindigde vorige maand al één keer als derde en twee keer als vierde in de Tour Down Under. De sprinter van Jumbo-Visma bereidt zich voor op de Vlaamse voorjaarsklassiekers, zijn belangrijkste doel dit jaar.

De tweede etappe van de Ronde van Andalusië, voorheen de Ruta del Sol, voerde over 216,5 kilometer van Sevilla naar Torredonjimeno. In de laatste 5,6 kilometer van de rit ging het gemiddeld 2,7 procent omhoog.

De Belg Tim Wellens, die woensdag de eerste etappe won, blijft de leider in de Ronde van Andalusië. Steven Kruijswijk zakte een plaatsje en staat nu zesde. In de Spaanse rittenkoers, die duurt tot en met zondag, staat vrijdag een lastige tijdrit van 16,2 kilometer op het programma.