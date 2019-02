Steven Kruijswijk is zijn seizoen woensdag begonnen met een vijfde plek in de eerste etappe van de Ruta del Sol. In de Ronde van de Algarve won Fabio Jakobsen de openingsrit na een chaotische finale.

De 31-jarige Kruijswijk gaf aan de finish van de ruim 170 kilometer lange heuvelachtige rit van Sanlúcar de Barramed naar Alcalá de los Gazules negen seconden toe op ritwinnaar Tim Wellens, de eindwinnaar van vorig jaar.

De kopman van Team Jumbo-Visma moest op de steile slotklim ook Jakob Fuglsang en Ion Izagirre van Astana en Mitchelton-SCOTT-renner Jack Haig voor zich dulden.

Kruijswijks ploeg- en landgenoot Antwan Tolhoek eindigde ook bij de eerste tien. De Zeeuw kwam op eveneens negen tellen van Lotto Soudal-renner Wellens als nummer negen over de streep.

Kruijswijk richt zich op Tour én Vuelta

Dit seizoen richt Kruijswijk zich op zowel de Tour de France als de Vuelta a España. Zijn hoofddoel is om in Frankrijk op het podium te eindigen. Vorig jaar eindigde hij als vijfde in 'La Grande Boucle'.

Zijn prestatie in de eerste rit van het seizoen stemde de Brabander tevreden. "Het was een goede eerste dag en de benen voelden erg goed. Het is toch altijd afwachten hoe het gevoel is in de eerste koers van het seizoen."

De Ruta del Sol duurt nog tot en met zondag en gaat donderdag verder met een vlakke etappe over 216 kilometer. Vrijdag staat een individuele tijdrit op het programma en in de laatste twee dagen wordt geklommen.

Fabio Jakobsen wint de sprint van een uitgedund peloton. (Foto: ANP)

Jakobsen sprint naar ritzege in Ronde van de Algarve

In de Ronde van de Algarve hield de 22-jarige Jakobsen in een 199 kilometer lange rit van Portimão naar Lagos de Fransman Arnaud Démare knap achter zich. De Duitser Pascal Ackermann eindigde als derde.

De etappe werd ontsierd door een massale valpartij op 7 kilometer van de streep. Daarbij was onder anderen Dylan Groenewegen betrokken, waardoor hij zich niet kon mengen in de massasprint. De sprinter van Jumbo-Visma kwam zonder kleerscheuren over de finish.

Voor Jakobsen is het zijn eerste overwinning van het seizoen en zijn achtste in zijn carrière. Vorig jaar won de renner van Deceuninck-Quick-Step onder meer een etappe in de BinckBank Tour, de Scheldeprijs en twee ritten in de Ronde van Guangxi.

De Nederlander is logischerwijs ook de eerste leider in het algemeen klassement van de Ronde van de Algarve, die vijf etappes telt en tot en met zondag duurt. Vorig jaar werd de Portugese wielerronde gewonnen door de Pool Michal Kwiatkowski.