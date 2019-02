Javier Guillén, directeur van de Vuelta a España, is zeer verheugd over het parcours van de eerste drie etappes van de ronde in 2020. Het rittenschema werd woensdag onthuld in de Grote Kerk in Breda.

"Ik wil het beste voor de Vuelta en zeker voor de 75e editie in 2020. Het is een droom om hier te zijn, in het land waar de fiets zo'n belangrijk vervoersmiddel is", zei Guillén.

"Nederland is een land van veel grote wielrenners. Ik verwacht heel veel fans langs de route. Ik zie geen betere plaats dan Nederland voor de start van de Vuelta."

In december vorig jaar werd al bekend dat de Vuelta in 2020 begint met een ploegentijdrit in Utrecht, dat de tweede etappe van Den Bosch naar Utrecht loopt en dat de derde rit de start en finish in Breda heeft.

Woensdag werd het exacte parcours van de drie ritten bekendgemaakt. Het 'Gran Salida' en de finish van de ploegentijdrit is bij de Jaarbeurs in het centrum van Utrecht. De renners rijden over 23,7 kilometer door verschillende wijken van de stad.

Vuelta gaat na drie dagen verder in Spanje

In de tweede etappe rijdt het peloton vanuit Den Bosch langs onder meer Zaltbommel, Rhenen, Amersfoort, Zeist en De Bilt om te finishen op het Science Park in Utrecht. Op de Grebbeberg bij Rhenen zijn de eerste punten voor de bergtrui te verdelen.

Een dag later rijden de renners door een groot deel van West-Brabant. Via onder meer Baarle-Nassau, Oosterhout, Bergen op Zoom, Roosendaal en Etten-Leur keert het peloton weer terug in startplaats Breda.

Na de drie Nederlandse etappes volgt een rustdag, waarna de Vuelta verdergaat in Spanje. Het etappeschema van de andere ritten wordt later bekendgemaakt.

De exacte startdatum van de Vuelta is nog niet bekend, maar het zal een weekend in het tweede deel van augustus zijn. Dat laat de organisatie afhangen van het programma van de Olympische Spelen in Tokio.

Alle grote rondes in Utrecht

Utrecht wordt de eerste stad ter wereld die de drie grote wielerronden heeft verwelkomd. De stad was in 2010 finishplaats in de Giro d'Italia en in 2015 werd de start van de Tour de France er gehouden.

De organisatie van de drie Nederlandse etappes werkt met een begroting van 14 miljoen euro, waarvan ruim 5 miljoen door sponsors uit het bedrijfsleven wordt betaald.