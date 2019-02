De Tour de France gaat in 2021 van start in Kopenhagen, zo maakt Tour-directeur Christian Prudhomme woensdag bekend. Het is de eerste keer dat de Franse wielerronde in Denemarken begint.

"In Kopenhagen zijn er meer fietsen dan mensen te zien", zegt Prudhomme tegen de Franse radiozender Europe 1. "Het is het verhaal van de grootste wielerwedstrijd ter wereld en de grootste fietsstad ter wereld die elkaar ontmoeten."

Eerder op woensdag maakte Kristian Jensen, de Deense minister van Financiën, via Twitter bekend dat de Tour-start van 2021 in Kopenhagen zal plaatsvinden. Even later verwijderde hij dat bericht.

De Tour begint in 2021 met een tijdrit over 13 kilometer door de straten van Kopenhagen. Volgens Prudhomme wordt de race tegen de klok "volledig vlak, extreem snel en gaat deze langs de mooiste koninklijke monumenten".

Ook de tweede en derde etappe leiden het peloton door Denemarken. In de tweede rit leggen de renners 190 kilometer af. Ze gaan dan van Roskilde naar Nyborg.

Tweede etappe voert peloton 18 kilometer over de zee

Daarbij rijden ze onder meer over een enorme brug over de Grote Belt, de zeestraat tussen het oosten en het westen van Denemarken. "Dat zal een geweldig spektakel opleveren", verwacht Prudhomme.

De derde etappe voert het peloton over 170 kilometer van Vejle naar Sönderborg. Daarna volgt een rustdag, waarop de Tour-karavaan naar Frankrijk vertrekt.

Het is niet de eerste keer dat het parcours van een van de drie grote wielerrondes door Denemarken gaat. In 2012 ging de Giro d'Italia van start in Herning.

De Tour gaat dit jaar van start in Brussel. Volgend jaar mag Nice het 'Grand Départ' organiseren.