Mathieu van der Poel heeft zijn veldritseizoen in stijl afgesloten. De wereldkampioen soleerde zondag bij de Vestingcross in het Zeeuwse Hulst naar zijn 32e overwinning van deze winter.

De 24-jarige Van der Poel ging al vroeg in de wedstrijd in de aanval. Alleen Tom Pidcock, de wereldkampioen bij de beloften, kon in zijn spoor blijven.

De Brit kon het tempo van Van der Poel enkele rondes volgen, maar moest hem in de vijfde ronde toch laten gaan. De renner van Corendon-Circus gaf de winst vervolgens niet meer uit handen.

Lars van der Haar eindigde als tweede en Pidcock moest zich tevredenstellen met de derde plaats.

Van der Poel evenaarde met zijn 32e zege het aantal overwinningen van vorig seizoen. Zaterdag kwam hij ook als eerste over de finish bij de laatste Superprestige-cross van het seizoen in Middelkerke.

De Brabander, die zowel de eindzege in de Superprestige als de DVV Verzekeringen Trofee voor zich opeiste, focust zich nu op het wegseizoen. Hij begint donderdag in Turkije aan de Ronde van Antalya.

Van der Poel klaagde na afloop bij de Belgische tv-zender VTM over pijn in de rug. "Geen idee waar die vandaan komt, het maakte de wedstrijd vandaag wel zwaarder voor mij. Ik heb er voor moeten rijden. Ik was gemotiveerd op zo'n mooi parcours en met zo veel volk."

Betsema voert Nederlands podium aan bij vrouwen

Bij de vrouwen was er ook Nederlands succes in Hulst. Denise Betsema boekte haar tweede overwinning van dit weekend, nadat ze zaterdag ook de sterkste was in Middelkerke.

Betsema voerde een volledig Nederlands podium aan. Ze bleef Annemarie Worst 22 seconden voor en Inge van der Heijden 42 tellen.

Voor Betsema betekende het haar veertiende zege van het seizoen. Ze won onder meer de wereldbekerwedstrijd in Koksijde.