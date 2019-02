Mathieu van der Poel en Denise Betsema hebben zaterdag allebei met overmacht de laatste veldrit van het seizoen in de Superprestige gewonnen. Beiden kwamen solo over de meet in de Noordzeecross in Middelkerke.

Voor Van der Poel was het zijn achtste overwinning in acht wedstrijden in de Superprestige. Hij evenaart daarmee de prestatie van de Belg Sven Nys, die dat in 2006/2007 als enige andere veldrijder deed.

In totaal was het al de 31e overwinning van het seizoen van Van der Poel. Zondag kan hij in Hulst nummer 32 aan zijn palmares toevoegen, wat een evenaring van zijn aantal van vorig seizoen is.

De wereldkampioen begon relatief rustig aan de cross, maar in de derde ronde nam hij de benen. Binnen een mum van tijd had Van der Poel een gat van vijftien seconden te pakken. Die marge vergrootte hij alleen maar.

Pas in de slotfase wist de concurrentie wat dichterbij te komen, maar Van der Poel, die het publiek met enkele fraaie sprongen vermaakte, hield vooraan eenvoudig stand.

Michael Vanthourenhout eindigde op zeventien seconden achterstand als tweede. De derde podiumplek ging naar Toon Aerts, die Lars van der Haar net van het podium afhield.

Twee Nederlandse vrouwen op podium

De 26-jarige Betsema hield haar landgenote Ceylin del Carmen Alvarado 45 seconden achter zich. De Belgische Loes Sels maakte het podium compleet.

Voor Betsema is het haar dertiende overwinning van dit seizoen. De Texelse, die zaterdagochtend haar contract bij Marlux-Bingoal tot en met 2023 verlengde, won eerder onder meer de wereldbekerwedstrijd in Koksijde en de Scheldecross.

Sanne Cant passeerde als vierde de finish en verzekerde zich van de eindzege in de Superprestige. De wereldkampioene verdedigde tijdens de laatste wedstrijd met succes haar voorsprong van twee punten op Annemarie Worst, die niet verder dan de achtste plaats kwam.