Annemiek van Vleuten maakt begin komende maand haar rentree in het peloton na een zware knieblessure. De 36-jarige Wageningse verschijnt op 2 maart aan de start van de Omloop Het Nieuwsblad.

"Of ik dit had kunnen dromen? Nee. Het herstel gaat heel goed", vertelt Van Vleuten zaterdag aan de NOS vanaf haar trainingskamp op Tenerife. Ze verwacht in de Omloop niet mee te doen om de overwinning.

"Ik rijd daar wel als een ondersteunende renner. Ik denk dat ik best al wel diep in de finale mee kan komen om mijn ploeg te ondersteunen."

Van Vleuten liep de blessure eind september op bij een val tijdens de wegwedstrijd van de WK in Innsbruck, die op overtuigende wijze werd gewonnen door Anna van der Breggen. De renster van Mitchelton-SCOTT reed de laatste 90 kilometer van de wedstrijd desondanks 'gewoon' uit en eindigde als zevende, maar moest aan de finish wel de fiets verruilen voor een rolstoel.

In eerste instantie zou Van Vleuten zeker een half jaar uit de roulatie zijn door de blessure, maar ze keert dus een maand eerder dan verwacht terug in het peloton.

Van Vleuten concentreert zich op Ardennen-klassiekers

Een week na de Omloop doet de tweevoudig wereldkampioene tijdrijden ook mee aan de Strade Bianche, de eerste WorldTour-koers van het seizoen die het peloton grotendeels over onverharde wegen voert. Daarna richt ze zich op de Ardennen-klassiekers, al had ze daar zelf geen rekening mee gehouden.

"Mijn trainer, Louis Delahaije, zei gelijk na mijn blessure: die Ardennen-klassiekers geven we nog niet op", aldus Van Vleuten. "Eerst dacht ik: dat gaat 'm sowieso niet worden."

Vorige maand sloot ze aan bij een trainingsstage van de mannen van Mitchelton-SCOTT in het zuiden van Portugal en Spanje, waarbij ze in negen dagen tijd liefst 30.000 hoogtemeters bedwongen. Daar bleek dat ze geen last meer had van haar knie.

"Ze klommen allemaal iets sneller dan ik. Dat is natuurlijk normaal, maar ik genoot er wel van. Het was een geweldige ervaring. En het beste eraan was dat mijn knie geen reactie gaf", besluit Van Vleuten.