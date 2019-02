De internationale wielerunie UCI heeft Jaime Rosón vrijdag voor vier jaar geschorst, omdat er in januari van 2017 afwijkingen zijn gevonden in het biologische paspoort van de Spaanse renner.

Abarca Sports, het bedrijf achter de Spaanse WorldTour-ploeg Team Movistar, meldt vrijdag in een verklaring dat het contract van de 26-jarige Rosón per direct is ontbonden. De Spanjaard was sinds juni vorig jaar al voorlopig geschorst door Movistar.

Een afwijkende waarde in het bloedpaspoort van een renner is niet hetzelfde als een positieve dopingtest. Het betekent wel dat er verder onderzoek komt of de dopingregels zijn overtreden. Dat onderzoek is nu afgerond.

Rosón ontkende in juni dat hij ooit verboden middelen heeft gebruikt. "Ik zal me op alle mogelijke manieren verdedigen om mijn onschuld te bewijzen", zei hij.

De klimmer reed in 2017, toen de afwijkende waarden in zijn bloedpaspoort gevonden werden, nog voor de Spaanse procontinentale ploeg Caja Rural.

In 2018 stapte Rosón over naar Movistar. Daar maakte hij een goede indruk door in mei de Ronde van Aragon op zijn naam te schrijven. Twee maanden eerder eindigde hij knap als achtste in Tirreno-Adriatico.