Mathieu van der Poel heeft zaterdag zijn 29e overwinning van het seizoen geboekt. De wereldkampioen won in het Belgische Lille de Krawatencross.

De 24-jarige Van der Poel kwam ondanks een val in de slotfase solo over de finish. Het zilver was voor de Belg Michael Vanthourenhout en diens landgenoot Toon Aerts eindigde als derde. Lars van der Haar moest genoegen nemen met plaats vier.

De overwinning in Lille leverde Van der Poel de eindzege in de strijd om de DVV Verzekeringen Trofee op. Voor aanvang van de wedstrijd had hij in het klassement een voorsprong van 58 seconden op Aerts.

Van der Poel maakte een week geleden zijn status als topfavoriet waar bij het WK in Denemarken. Het betekende zijn 27e overwinning in 29 wedstrijden dit seizoen. Woensdag volgde in de Belgische Parkcross de 28e zege.

'Wilde het klassement van tussensprints winnen'

In Lille demarreerde Van der Poel vroeg. "Ik wilde eigenlijk gewoon dat klassement van de tussensprints winnen. Ik versnelde en sloeg meteen een klein kloofje. Dan moet je niet wachten", aldus de wereldkampioen.

Het tussenklassement leverde hem 2.500 euro op. "We moeten daar niet onnozel over doen. Dat is ook voor mij veel geld. Daar kan je veel leuke dingen mee doen." Met de eindzege van de DVV-Trofee komt daar nog eens 30.000 euro bij.

In Lille ging de winst bij de vrouwen naar Sanne Cant, die vorige week net als Van der Poel wereldkampioen werd. De Belgische, die ook het eindklassement won, hield Denise Betsema (tweede) en landgenote Loes Sels achter zich.

Eerder in de wedstrijd had Inge van der Heijden, de Nederlandse wereldkampioene bij de beloften, nog voorop gereden. De veldrijdster uit Schaijk finishte als vierde.