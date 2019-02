De UCI heeft de organisatie van het eerste 'Super-WK' wielrennen in 2023 vrijdag toegekend aan Glasgow. Er zal in dertien disciplines om de regenboogtrui worden gestreden.

Naast het WK op de weg maken ook baanwielrennen, BMX, mountainbike en parawielrennen deel uit van het 'Super-WK'. Het evenement zal twee weken in beslag nemen.

Er hoeven geen nieuwe accommodaties worden gebouwd in de Schotse stad, die al over het Sir Chris Hoy Velodrome en het Glasgow BMX Centre beschikt.

"Ik ben verheugd dat we vandaag het WK van 2023 hebben toegekend aan Glasgow”, reageert UCI-voorzitter David Lappartient. "De introductie van dit evenement was een van de toezeggingen die ik deed in mijn campagne voor het UCI-voorzitterschap. Ik ben er trots op dat ik daar nu aan heb voldaan."

Het is de bedoeling dat er om de vier jaar een Super-WK wordt gehouden.

De dertien disciplines op het 'Super-WK' Wegwielrennen

Paracycling op de weg

Baanwielrennen

Paracycling op de baan

BMX

BMX freestyle

Mountainbike cross-country

Mountainbike downhill

Mountainbike marathon

Mountainbike cross-country eliminator

Urban cycling trial

Indoor cycling

Gran Fondo

Vijfde WK in Groot-Brittannië

Het wordt de vijfde keer dat Groot-Brittannië gastheer is voor het WK op de weg. In september van dit jaar treedt het Engelse Harrogate op als gastheer.

Eerder waren Liverpool (1922), Leicester (1970) en Goodwood (1982) decor voor de strijd om de regenboogtrui.

In 2020 wordt het WK op de weg in het Zwitserse Martigny gehouden. Een jaar later treden Leuven en Brugge in België op als gastheer en voor 2022 werd het Australische Wollongong aangewezen als organisator.