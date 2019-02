Mathieu van der Poel heeft zijn eerste koers in de regenboogtrui gewonnen. De Brabander schreef woensdag in België de Parkcross op zijn naam. Denise Betsema zegevierde bij de vrouwen.

Van der Poel bracht zijn aantal zeges deze winter op 28. De 24-jarige Brabander verscheen in dertig crosses aan de start.

Van der Poel reed in Maldegem op twee rondes voor het einde weg bij Michael Vanthourenhout (tweede), Toon Aerts (derde) en Lars van der Haar (vierde) en kwam solo bij de finish. Zijn broer David van der Poel legde beslag op de vijfde plek.

Wout van Aert, die zondag bij de WK in Bogense na drie jaar werd onttroond door Van der Poel, kende een ongelukkige laatste cross van zijn seizoen. De Belg schoot bij de start uit zijn pedaal en wist daarna niet meer vooraan te komen. Hij kwam als achtste over de meet.

Van Aert vertrekt donderdag naar Spanje om zich voor te bereiden op de voorjaarsklassiekers op de weg. Ook Van der Poel zal dit jaar aantreden in enkele eendagskoersen, waaronder de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race. Het wordt zijn debuut in die races.

Betsema wint bij vrouwen

Betsema was in de Parkcross duidelijk te sterk voor wereldkampioene Sanne Cant. De Nederlandse moest zaterdag in Bogense nog genoegen nemen met een vierde plek.

De Belgische Cant kwam in haar eerste koers in de regenboogtrui niet verder dan de zesde plek. Haar landgenote Laura Verdonschot werd achter Betsema tweede, de Nederlandse Annemarie Worst pakte de derde plek, vlak voor Yara Kastelijn.