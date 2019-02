De Ier Sam Bennett heeft zondag de zevende en laatste etappe in de Ronde van San Juan op zijn naam gebracht. De eindzege in de Argentijnse wielerronde ging naar de Colombiaan Winner Anacona.

Bennett hield na 141 kilometer van en naar San Juan de Colombiaan Álvaro José Hodeg (tweede) en de Slowaak Erik Baska (derde) achter zich in de massasprint.

Ook Peter Sagan en Fernando Gaviria nestelden zich in de top tien. Sagan moest genoegen nemen met de vijfde plek en Gaviria, die eerder deze week twee etappes won, kwam niet verder dan de tiende plaats.

Voor Bennett was het zijn dertigste overwinning in zijn carrière. De 28-jarige renner van Bora-Hansgrohe won vorig jaar drie etappes in de Giro d'Italia.

Anacona blijft Alaphilippe voor in eindklassement

In het eindklassement bleef Anacona de Fransman Julian Alaphilippe ruim een halve minuut voor. De inmiddels 42-jarige Óscar Sevilla legde beslag op de derde plaats.

Het Belgische toptalent Remco Evenepoel werd negende in het algemeen klassement. De negentienjarige renner van Deceuninck-Quick-Step is de regerend wereldkampioen bij de junioren en reed in San Juan zijn eerste profkoers.

Anacona legde de basis voor zijn eindoverwinning afgelopen vrijdag in de koninginnenrit, waarin hij een dubbelslag sloeg. De dertigjarige renner van Movistar won eerder in zijn carrière alleen een etappe in de Vuelta a España van 2014.