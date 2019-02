Veldrijder Wout van Aert heeft er vrede mee dat hij zijn regenboogtrui zondag kwijtraakte aan Mathieu van der Poel. De Belg geeft toe dat zijn Nederlandse rivaal simpelweg te sterk was bij het WK in Bogense.

"Ik ben heel opgelucht dat vandaag achter de rug is. Ik heb er vrede mee dat ik deze trui moet afgeven en het voelt alsof er een last van mijn schouders valt", aldus de 24-jarige Van Aert tegen Sporza.

"Ik heb het gevoel dat ik er alles aan gedaan heb. Dat geeft een rustig gemoed. Ik ben blij dat ik deze bladzijde kan omdraaien. Ik heb gestreden, zo hard mogelijk gereden en ik denk dat ik samen met iedereen moet toegeven dat Mathieu vandaag sterker was. Hij is de verdiende wereldkampioen."

Van Aert kon in het begin nog gelijke tred houden met topfavoriet Van der Poel, maar moest zijn concurrent gaandeweg laten gaan. Een moment op de 'schuine kant' van het parcours vormde het breekpunt.

"Onze enige kans was zo lang mogelijk bij Mathieu blijven. In het begin moesten we daardoor forceren. Ik ben nog eens naar Mathieu gereden, maar de ronde daarop zat ik zo à bloc dat ik op de schuine kant een fout maakte. Daar nam Mathieu weer enkele seconden. Hij reed weg en reed daarna sneller dan ik. Einde verhaal."

Ook Aerts heeft vrede met uitslag

Van der Poel won dit seizoen in aanloop naar het WK 26 van de 28 veldritten waar hij aan de start stond. Hij begon daardoor in Bogense als de huizenhoge favoriet voor de wereldtitel.

Toon Aerts, die zijn landgenoot Van Aert moest bijstaan bij de wedstrijd in Denemarken, had eveneens vrede met de overwinning van Van der Poel. De 25-jarige Belg was vooral te spreken over zijn eigen prestatie.

"Ik voel zelf dat ik dit seizoen de aansluiting heb kunnen maken en van de anderen ben weggereden. Ik ben derde geworden, maar ik heb kunnen strijden voor de tweede plaats en dat moet ik onthouden. Ik ben tevreden."

De Nederlandse ploeg sloot het WK in Bogense af met zes medailles. Van der Poel en belofte Inge van der Heijden pakten goud, zilver was er voor Lucinda Brand (elite vrouwen) en Fleur Nagengast (beloften vrouwen) en brons voor Marianne Vos (elite vrouwen) en Ceylin del Carmen Alvarado (beloften vrouwen).