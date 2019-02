Mathieu van der Poel was zondag dolblij en opgelucht dat hij zijn dominante veldritseizoen dit jaar wel wist te bekronen met de wereldtitel. De 24-jarige Nederlander soleerde in het Deense Bogense naar goud.

"Het is lang geleden, ik ben blij dat ik er eindelijk weer in geslaagd ben om wereldkampioen te worden", aldus Van der Poel na de race tegen de NOS. "Dit is de bekroning op een fantastisch seizoen."

De Brabander werd in 2015 in het Tsjechische Tábor op twintigjarige leeftijd de jongste wereldkampioen veldrijden ooit. In de drie jaar daarna begon hij steeds als favoriet aan het WK, maar drie keer werd hij afgetroefd door de Belg Wout van Aert.

"Het was niet vanzelfsprekend om hier te winnen, het was immers drie jaar op rij misgegaan", stelde Van der Poel. "Ik voelde dat iedereen om me heen hier ook op gebrand was, dus er valt nu een flinke last van mijn schouders."

'VDP' reed in de vijfde van twaalf rondes weg bij zijn Belgische concurrenten. Van Aert eindigde als tweede en diens landgenoot Toon Aerts pakte brons.

"Ik had geen supergoede dag, maar was zeker goed genoeg", zei Van der Poel. "Het was ongelooflijk dat ik al in de slotronde kon juichen. Het was toch zenuwslopend, want ik reed weg met nog zeven rondes te gaan en weet dat het altijd nog mis kan gaan. Ik heb de laatste rondes een paar keer gedacht dat ik niet lek moest rijden en alle risico's vermeden."

'Moest ook mentaal sterk zijn'

Van der Poel had er na zijn topseizoen (26 zeges in 28 veldritten) en zeker na de verkenning van het parcours vrijdag alle vertrouwen in dat hij de regenboogtrui kon veroveren. "Maar je moet nog wel de benen hebben", zei de eerste Nederlandse man met twee wereldtitels veldrijden.

"Het was een lange wedstrijd, op een zwaar parcours waarop het moeilijk was om snelheid te maken. En ik moest mentaal ook sterk zijn nadat Van Aert terugkwam."

De titelverdediger haakte na een eerste aanval van zijn Nederlandse rivaal weer aan, maar moest even later alsnog passen na een slippertje op de lastige schuine kant. "Ik had veel vertrouwen. Ik heb natuurlijk een ongelooflijk seizoen achter de rug, maar het blijft een WK", aldus Van der Poel.

Adrie van der Poel, in 1996 zelf wereldkampioen, was een trotse vader in Denemarken. "Ik ben vooral blij voor Mathieu door wat er de afgelopen jaren is gebeurd", vertelde Van der Poel senior bij de NOS.

Gestoord had hij zich aan sommige toeschouwers, waarschijnlijk Belgische fans. "Ze gooiden in de eerste ronden met bier naar Mathieu, dat getuigt van weinig respect."