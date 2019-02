Marcel Kittel heeft zondag zijn eerste zege in bijna een jaar tijd geboekt. De sprinter van Katusha-Alpecin was de beste in de Trofeo Palma, een eendaagse koers op Mallorca.

Kittel had donderdag al na een klein half jaar zijn rentree gemaakt op Mallorca, waar vier dagen achtereen om dagzeges werd gestreden. Hij reed toen nog onopvallend mee en werd 86e.

De dertigjarige Duitser heeft een vrijwel mislukt seizoen achter de rug, waarin de teller bleef steken op twee overwinningen. Hij was alleen in de Tirreno-Adriatico twee keer de beste.

Verder sukkelde Kittel met zijn gezondheid. Hij haakte wegens tijdsoverschrijding af in de Tour de France, voltooide ook de Binckbank Tour niet en kende in augustus zijn laatste koers. Hij stapte toen af in de Ronde van Duitsland.

In de strijd om de Trofeo Palma rekende Kittel af met de Belg Timothy Dupont van Wanty-Groupe Gobert (tweede) en de Fransman Hugo Hofstetter van Cofidis (derde).

De drie eerdere koersen in Mallorca werden deze week achtereenvolgens gewonnen door Jesús Herrada, Emanuel Buchmann en Tim Wellens.