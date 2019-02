Dylan van Baarle heeft zondag de Herald Sun Tour op zijn naam geschreven. De renner van Team Sky zag zijn leidende positie in de vlakke slotetappe door Melbourne niet meer in gevaar komen.

Het is voor Van Baarle zijn eerste eindzege in een meerdaagse etappekoers sinds 2014, toen hij de beste was in de Ronde van Groot-Brittannië.

De vijfde en laatste rit werd gewonnen door de Noorse sprinter Kristoffer Halvorsen, eveneens van Team Sky. Van Baarle kwam als negende over de finish.

De 26-jarige Nederlander had zaterdag in de heuvelachtige vierde etappe ten zuiden van Melbourne de leiderstrui overgenomen van Michael Woods. Hij bleef toen samen met de Australiër Nicolas Schultz over uit een vroege kopgroep en pakte een minuut en 45 seconden voorsprong op de eerste achtervolgers.

Ook Van der Poel en Arntz wonnen Herald Sun Tour

De etappekoers door Nieuw-Zeeland en Australië bestaat sinds 1952 en werd slechts tweemaal eerder door een Nederlander gewonnen.

In 1988 was Adrie van der Poel de beste en een jaar later schreef Marcel Arntz de koers op zijn naam. Vorig jaar ging de eindzege naar de Colombiaan Esteban Chaves.