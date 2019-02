Sanne Cant heeft genoten van de strijd met haar Nederlandse concurrentes in de strijd om de wereldtitel veldrijden. De Belgische bleek zaterdag in het Deense Bogense de sterkste en pakte haar derde wereldtitel op rij.

Cant reed lange tijd in een groepje met Lucinda Brand, Marianne Vos, Denise Betsema en Annemarie Worst. De Nederlandse veldrijdsters slaagden er niet in om de topfavoriet te breken en zagen haar in de slotfase zelfs wegrijden.

"Het was best leuk. Om beurten reden ze op kop en ik vond ook dat het niet aan mij was om op kop te rijden. Ik kon profiteren van dat blok. Leuk dat het gelukt is", aldus een blije Cant bij de NOS.

"Ik wist dat ik iedere keer in tweede of derde positie moest zitten en moest zorgen dat niemand echt een gaatje kreeg, anders konden ze me wel in de vernieling rijden. Mijn conditie was goed genoeg en de tactiek hielp ook mee."

Nederlands kampioene Brand (zilver), die pech kende met drie valpartijen, en zevenvoudig wereldkampioene Vos (brons) completeerden het podium. Landgenotes Betsema en Worst eindigden net naast het podium in Denemarken.

Sanne Cant omringd door haar Nederlandse concurrentes. (Foto: Getty Images)

'Voelde al dat ik de beste was'

De 28-jarige Cant ging er in de zesde van zeven rondes mede door een ongelukkige val van Brand alleen vandoor en vermoedde richting de slotfase al dat niemand met haar mee zou kunnen.

"Ik had de hele wedstrijd al wel het gevoel dat ik de beste was, maar in de voorlaatste ronde had ik plotseling een gaatje en dat had ik niet echt verwacht. Ik moest toen beslissen of ik door zou rijden of zou wachten. Gelukkig kregen ze het niet meer dicht", aldus de Vlaamse.

De mannen rijden zondag om de wereldtitel op het glibberige parcours in Bogense. Mathieu van der Poel won dit seizoen vrijwel alles en is de grote favoriet. De race begint om 15.00 uur.