Lucinda Brand stond na haar tweede plek op het WK veldrijden met tranen in haar ogen op het podium. De Zuid-Hollandse kwam in Denemarken drie keer ten val en moest de zege aan de Belgische Sanne Cant laten.

Met name haar laatste valpartij kwam Brand duur te staan. De 29-jarige Dordtse wisselde in de voorlaatste ronde van fiets, maar ging daarbij onderuit. "Mijn vader pakte de fiets te snel. Ik zat nog met mijn voet vast dus dan word je meegenomen", zei de zichtbaar geëmotioneerde Brand bij de NOS.

De nationaal kampioene zei later bij Sporza dat ze het incident haar vader wel zal moeten vergeven. "Want anders kunnen we niet meer samen met kerst aan tafel", merkte ze gekscherend op.

Brand kreeg na haar val op de modderige omloop in Bogense nog hulp van Marianne Vos, maar Cant bleek niet meer in te halen. "Zij kon me mooi op sleeptouw nemen, dat was fijn. Helaas was het niet genoeg om nog aan het wiel van Cant te komen."

Voor de Belgische was het al haar derde wereldtitel op rij. Brand, die vanwege haar goede prestaties van de afgelopen weken de grote favoriete was, eindigde nog wel als tweede. "Ik doe het elk jaar iets beter: van vier, naar drie, naar twee. Het moet volgend jaar dan maar gebeuren."

'Als favoriete kan je alleen maar verliezen'

Het zat vanaf het begin niet mee met Brand, die na een moeizame start ook in de eerste ronde ten val kwam. Ze was daardoor direct veroordeeld tot een inhaalrace.

"Ik maakte een klein tactisch foutje. Ik had meer van voren willen zitten aan het begin en daardoor verspeelde ik wat energie. Ik voelde desondanks dat ik alles onder controle had, al stak ik er minder bovenuit dan vorige week."

De Nederlandse was dan ook vooral teleurgesteld met haar tweede plaats. "Later ben ik er vast trots op. Maar als iedereen je als favoriet neerzet, kan je alleen maar verliezen. Ik weet ook niet of ik de beste was. Als je dat bent, dan win je ook."

Vos niet helemaal tevreden met brons

Ook Vos had op meer gehoopt. "Het WK is maar eens per jaar en brons is dan leuk, maar is het ook weer niet helemaal", zei de zevenvoudig kampioene tegen de NOS.

"Het was een zwaar parcours. Daardoor krijg je wel dat de besten vooraan komen, dat waren in dat geval vier Nederlanders en één Belg en de Belg gaat er met de titel vandoor. Cant was wel echt sterk vandaag."

Vos kwam in de voorlaatste ronde wat in de problemen. "Toen dacht ik al dat ik het hier niet makkelijk meer ging maken, maar je wil ook niet meteen opgeven. Ik ben met Lucinda nog wel dichterbij gekomen en op die manier kwamen we toch weer in de koers. Maar uiteindelijk ben ik toch wel teleurgesteld."