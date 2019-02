De internationale wielerunie UCI heeft het WK veldrijden van 2023 vrijdag toegewezen aan Hoogerheide. De plaats in Brabant was in 2009 en 2014 ook al gastheer van het wereldkampioenschap.

Hoogerheide hoopte in eerste instantie op het WK van 2022, maar dat kampioenschap gaat naar Fayetteville, in de staat Arkansas. Het is de tweede keer dat de Verenigde Staten een WK veldrijden mag organiseren. In 2013 reisden de crossers af naar Louisville, Kentucky.

De UCI probeert al enkele jaren om de populariteit van het veldrijden in de VS te vergroten. Volgend seizoen zullen de eerste twee wereldbekercrossen voor het derde jaar op rij in Amerika zijn (Iowa City en Waterloo).

Het WK veldrijden van dit seizoen is komend weekend in het Deense Bogense. Volgend jaar is het wereldkampioenschap in het Zwitserse Dübendorf en in 2021 is het Belgische Oostende aan de beurt.

In totaal was het WK veldrijden al acht keer in Nederland. Naast Hoogerheide waren ook Apeldoorn (1971), Oss (1984), Gieten (1991), Sint-Michielsgestel (2000), Zeddam (2006) en Valkenburg (2018) gastheer van het mondiale kampioenschap.

Marianne Vos werd in 2014 in Hoogerheide voor de zevende keer wereldkampioen. (Foto: ANP)