Bauke Mollema is vrijdag als derde geëindigd bij de eendagskoers Trofeo Andratx-Lloseta op Mallorca. De winst ging naar de Duitser Emmanuel Buchmann, die solo over de streep kwam. De Belg Tim Wellens werd tweede.

Het was voor Trek-renner Mollema de tweede derde plek op rij op Mallorca. Donderdag eindigde hij ook al als derde in de Trofeo Ses Salines. Dat was voor de Nederlander zijn eerste wedstrijd van het seizoen.

Mollema won vrijdag achter Buchmann en Wellens de sprint van de achtervolgende groep.

De 32-jarige Mollema rijdt dit jaar zowel de Giro d'Italia als de Tour de France. In Italië is de Groninger kopman van Trek, terwijl hij in Frankrijk in dienst van de van BMC overgekomen Richie Porte koerst.

In 2018 werd Mollema teleurstellend 26e in de Tour en 30e in de Vuelta, waar hij wel werd uitgeroepen tot strijdlustigste renner.

Anacona slaat dubbelslag in San Juan

In de Ronde van San Juan greep Winner Anacona de macht. De Colombiaanse klimmer won de vijfde etappe en nam de leiding in het algemeen klassement van de Argentijnse etappekoers over van Julian Alaphilippe.

Movistar-renner Anacona kwam na een rit van 169 kilometer als eerste over de streep in een groepje met twee landgenoten. Cesar Paredes werd tweede en zijn Medellin-ploeggenoot Cristhian Montoya kwam als derde boven op de top van de Alto Colorado, die 2.565 meter boven zeeniveau ligt.

In het algemeen klassement heeft Anacona 41 seconden voorsprong op Alaphilippe en 57 seconden op de 42-jarige Spanjaard Oscar Sevilla. De laatste etappe van de Ronde van San Juan wordt zondag verreden.