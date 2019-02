Ploegleider Patrick Lefevere van Deceuninck-Quick-Step is vrijdag alsnog diep door het stof gegaan naar aanleiding van het incident rondom renner Iljo Keisse, die eerder deze week uit de Ronde van San Juan werd gezet vanwege aanstootgevend gedrag. De renners en staf van de Belgische ploeg moeten bovendien een gedragstraining volgen.

"Het team wil zijn oprechte verontschuldigen aanbieden voor de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. We maken bovenal excuses aan de vrouwen die betrokken zijn geweest bij het betreurenswaardige incident, maar ook aan alle vrouwen, wielerfans en sponsoren in het algemeen", zo schrijft Lefevere in een verklaring, die wordt ondersteund door de rest van het team.

Keisse ging maandag op zeer suggestieve wijze achter een Argentijnse serveerster staan die met hem en een paar van zijn ploeggenoten op de foto wilde. De foto lekte uit en de serveerster deed aangifte bij de politie. Keisse bood een dag later zijn excuses aan voor zijn gedrag, maar de organisatie van de Ronde van San Juan besloot hem desondanks uit de koers te zetten.

Lefevere reageerde aanvankelijk woedend op die beslissing en dreigde zelfs met de hele ploeg uit de koers te stappen, al kwam er van dat laatste niets terecht. De rel kreeg nog wel een vervolg nadat Lefevere, Julian Alaphilippe, Remco Evenepoel en Álvaro Hodeg wegbleven bij de podiumceremonie na de vierde rit, waarna wielerbond UCI het viertal bestrafte met een boete van 438 euro.

'Wij keuren dit soort gedrag af'

Waar Quick-Step in de dagen na het incident weinig inlevingsvermogen toonde, is de ploeg enkele dagen later helemaal bijgedraaid. "Ons team staat voor wederzijds respect en daar was in deze situatie geen sprake van. We keuren dit soort gedrag af. Iljo weet dat hij fout is geweest en neemt volledige verantwoordelijkheid voor zijn actie."

"Wij hebben als ploeg de taak om renners voor te lichten en ervoor te zorgen dat ze respect tonen voor anderen. We moeten leren van het incident van deze week en daarom hebben we besloten dat zowel de renners als het personeel op korte termijn een gedragstraining moeten volgen. Op die manier willen we een herhaling van de gebeurtenissen van deze week voorkomen."

Het statement van Quick-Step komt een dag nadat hoofdsponsor Deceuninck zich bij Cyclingnews kritisch had uitgelaten over de manier waarop de wielerploeg in het nieuws was gekomen. "Dit is geen gedrag dat wij accepteren", zei marketingdirecteur Jérome De Bruycker donderdag. "Hier zitten wij als sponsor niet op te wachten, daarom is het belangrijk dat de zaak zo snel mogelijk wordt afgesloten."

De Ronde van San Juan is maandag begonnen en duurt nog tot en met zondag. Alaphilippe gaat momenteel aan de leiding in de Argentijnse koers, gevolgd door de Colombiaan Fernando Gaviria. Vrijdag staat een zware bergrit van 169,5 kilometer naar de Alto Colorado op het programma.