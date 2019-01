Bauke Mollema is het nieuwe wielerseizoen donderdag begonnen met een derde plek in de Trofeo Ses Salines, een eendagskoers op Mallorca. De winst ging naar Jesús Herrada van Cofidis.

Trek-renner Mollema moest naast de dagwinnaar ook de Fransman Guillaume Martin (Wanty-Groupe Gobert) voor zich dulden. Wereldkampioen Alejandro Valverde van Movistar eindigde als vierde in de koers over bijna 180 kilometer.

In de slotfase van de etappe, die eindigde met een venijnig klimmetje, was Valverdes landgenoot Mikel Landa een van de slachtoffers bij een valpartij. De nummer zeven van de Tour de France van vorig jaar moest naar het ziekenhuis.

De 32-jarige Mollema rijdt dit jaar zowel de Giro d'Italia als de Tour de France. In Italië is de Groninger kopman van Trek, terwijl hij in Frankrijk in dienst van de van BMC overgekomen Richie Porte koerst.

In 2018 werd Mollema teleurstellend 26e in de Tour en 30e in de Vuelta, waar hij wel werd uitgeroepen tot strijdlustigste renner.