Wielerbond UCI heeft drie renners van Deceuninck-Quick-Step en ploegleider Patrick Lefevere een boete van 438 euro gegeven. Julian Alaphilippe, Remco Evenepoel en Álvaro Hodeg verschenen niet op het podium in de Ronde van San Juan, nadat hun ploeggenoot Iljo Keisse uit de wedstrijd werd gezet.

Keisse mocht van de organisatie woensdag niet meer van start vanwege een foto die van de 36-jarige Belg opdook. Hij had een suggestieve pose aangenomen bij een Argentijnse serveerster die op de foto wilde met enkele renners van de Belgische ploeg.

De serveerster deed aangifte bij de politie, die na een verhoor van Keisse besloot de zaak te seponeren.

Het uit de koers zetten van Keisse kostte de renners van Deceuninck-Quick-Step een deel van hun nachtrust. Volgens de ploegleiding konden zij maar vier uur slapen voor de start van de vierde etappe.

Wegblijven renners was volgens ploeg geen protestactie

"Remco en Álvaro voelden zich niet zo lekker, daarom hebben we besloten om ze snel in de bus te laten stappen", zegt een woordvoerder van de ploeg tegen Sporza. "Ik hoop dat ze hier begrijpen hoeveel stress we hebben gehad. Morgen is een rustdag, vrijdag zullen we er weer staan", belooft de woordvoerder.

De ploeg bestrijdt dat het wegblijven van de renners gezien moet worden als een protest. "Nee, normaal gesproken zijn ze verplicht om op het podium te verschijnen, maar als ze zich niet goed voelen, dan gaat dat niet."

Keisse heeft spijt van zijn gedrag, laat de woordvoerder weten. "Dat was niet het beste moment uit zijn leven. Hij beseft dat hij in de fout is gegaan en daar betaalt hij nu voor."

De vierde etappe van de Ronde van San Juan werd gewonnen door de Colombiaan Fernando Gaviria, Hodeg had als nummer drie van de rit op het podium moeten verschijnen.

De Fransman Alaphilippe is in het bezit van de leiderstrui en het pas negentienjarige Belgische toptalent Evenepoel gaat aan kop in het jongerenklassement. Alaphilippe en Hodeg kregen van de UCI bovendien drie strafpunten op de wereldranglijst.

De Ronde van San Juan wordt vrijdag hervat na de rustdag en duurt nog tot en met zondag.